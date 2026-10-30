Купюры гривны в конверте. Фото: УНИАН

Не всегда работодатели готовы официально нанимать сотрудников. Украинский бизнес может использовать другие легальные механизмы сотрудничества или нарушать закон, скрывая наличие людей в штате. В таком случае сотрудники рискуют остаться без зарплаты, особенно если предприятие/компания/учреждение неожиданно закроется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Юристы.UА".

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Можно ли требовать деньги за неофициальную работу

Пользователь портала обратился за советом: работодатель после закрытия заведения отказывается выплачивать почти 60 000 грн, однако сотрудничество было неофициальным. Юрист Юрий Айвазян из Николаева пояснил, что отсутствие документов об оформлении на работу не лишает права требовать полную оплату.

Однако придется подтвердить факт выполнения должностных обязанностей, периоды сотрудничества, условия деятельности и пр. Для этого понадобятся записи телефонных разговоров, скриншоты электронных писем или переписки в мессенджерах с информацией о:

делегировании рабочих задач;

утверждении графика;

согласовании оплаты;

признании задолженности.

"Банковские переводы, рабочие графики и показания коллег дополняют эти доказательства. Если записи о выплатах велись самостоятельно, они не равнозначны признанию долга работодателем: сумму необходимо обосновать расчетом за конкретные месяцы или смены", — уточнил специалист.

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Какую сумму может получить неофициальный работник

Статья 235 Кодекса законов о труде определяет механизм расчета оплаты за период неоформленной работы: сумма не должна быть ниже средней зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности в регионе. Поэтому размер компенсации после обращения в суд не обязательно будет равен 60 000 грн.

Также стоит помнить о сроке давности. Действует общее правило: сотрудник может обратиться с требованием об оформлении трудовых отношений не позднее чем через три месяца с даты, когда он узнал о нарушении своих прав. А к иску о заработной плате трехмесячное ограничение не применяется.

Алгоритм действий понятен: сохранить все доказательства, проверить расчет оплаты и предъявить требования лично либо через адвоката. В то же время перспектива получения средств по решению суда зависит от наличия у работодателя определенной суммы или имущества, которое можно взыскать для покрытия долга.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с минимальной зарплатой в Украине с 1 ноября 2026 года. Социальные стандарты в ближайшее время пересматривать не планируют. Таким образом, гарантированная государством сумма выплаты за один месяц будет составлять 8 647 грн до удержания налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в ноябре. Не помешает узнать, планируются ли изменения в размерах минимальной пенсии, налоговых ставок, прожиточных минимумов и т. д. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.