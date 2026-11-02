Женщина держит в руке калькулятор. Фото: Pexels

Украинцам, получающим в наследство дом, земельный участок или иное имущество от неблизких родственников, придется уплатить налоги. Общая налоговая ставка на наследство, полученное от двоюродной сестры, брата, тети или дяди, составляет 10% от стоимости переданного в собственность имущества. Взимается 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. При этом на порядок налогообложения может влиять не только степень родства, но и наличие льгот, а также налоговое резидентство получателя наследства.

Как происходит налогообложение наследства в таких случаях, разбирались Новини.LIVE.

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Кто считается неблизким родственником

Степень родства между наследником и наследодателем определяет порядок налогообложения полученного по наследству имущества. Как указано в пункте 174.2 статьи 174 Налогового кодекса Украины, налог на наследство не уплачивается, если оно получено от близких родственников — первой или второй степени родства.

К первой степени родства относятся супруг или супруга, родители и дети, в том числе усыновленные. Родные братья и сестры, дедушка и бабушка, а также внуки относятся ко второй степени родства.

В случаях, когда наследник не относится к этим категориям, имущество, полученное в наследство, облагается налогом по общим правилам. Однако Налоговый кодекс предусматривает исключения, когда даже при отсутствии близкого родства возможно предоставление льготы. Украинцам рекомендуется уточнять такие нюансы непосредственно перед расчетом налогов.

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Государственная налоговая служба Украины подтвердила актуальные налоговые ставки в разъяснении относительно получения наследства от неблизких родственников.

Если наследство не подпадает под нулевую ставку или иную льготу, а наследник и наследодатель являются налоговыми резидентами Украины, применяются стандартные ставки. Лицу, наследующему имущество, придется уплатить 5% налога на доходы физических лиц и дополнительно 5% военного сбора. В целом ставка составляет 10% от налогооблагаемой стоимости квартиры, дома, земли или другого имущества.

Пример расчета размера налога

Условно гражданин унаследовал дом от дяди, стоимость которого, учитываемая для налогообложения, составляет 1 500 000 грн. Если оснований для льготы нет, а наследник и наследодатель являются резидентами Украины, придется заплатить:

75 000 грн — налог на доходы физических лиц;

еще 75 000 грн — военный сбор;

общая сумма 150 000 грн — 10 % от стоимости имущества.

Если же стоимость передаваемого по наследству имущества меньше, например, 500 000 грн, налог на доходы физических лиц составит 25 000 грн, а военный сбор — 25 000 грн. То есть в общей сложности придется уплатить 50 000 грн налога.

Наследник или наследодатель — нерезидент Украины

Если один из участников процедуры передачи-принятия наследства является нерезидентом, применяются другие правила налогообложения имущества.

В таких случаях придется уплатить большую сумму налогов, ведь ставка налога на доходы физических лиц составит 18% вместо 5%. В то же время ставка военного сбора останется неизменной — 5%. Фактически общая сумма налога удваивается, ведь совокупная ставка составит 23%.

Условно, если налогооблагаемая стоимость наследства составляет 1 500 000 грн, то налог на доходы физических лиц по ставке 18% уже составит 270 000 грн, а военный сбор — 75 000 грн. В общей сложности придется заплатить 345 000 грн налога с полученного наследства.

Кто платит за унаследованное имущество

Налоговые обязательства, согласно законодательству, должен выполнять наследник, принимающий имущество в наследство. Налоги на наследство чаще всего уплачиваются до заверения документов нотариусом. После этого оформляются наследственные права, а в налоговую передается информация о выданном свидетельстве о праве на наследство.

Ранее Новини.LIVE сообщали о порядке оформления наследства без документов. Это касается случаев, когда человек приобрел право на имущество, но при жизни не оформил его официально. В таких условиях наследнику придется сначала зарегистрировать право собственности за умершим лицом.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы, принимающие наследство за рубежом, могут столкнуться со специфическими юридическими нюансами. Порядок процедуры зависит от страны, в которой находится наследство. Оформление документов напрямую зависит от того, законодательство какой страны применяется к имуществу.