Женщина оформляет завещание. Фото: Новини.LIVE

Получение имущества в наследство является одним из наиболее распространенных способов возникновения права собственности. Однако бывают случаи, когда наследников могут лишить прав на получение наследства. Лишение права наследования происходит исключительно на основании судебного решения и касается как наследования по закону, так и по завещанию.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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За что могут лишить права на наследство

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины наследник теряет возможность получить наследственное имущество в следующих случаях:

Лица, умышленно убившие наследодателя или другого потенциального наследника либо совершившие покушение на их жизнь. Лица, которые принуждали составить, изменить или отменить завещание, скрывали подлинный документ, создавали фиктивные завещания или оказывали давление на других наследников с требованием отказаться от доли. Родители, лишенные родительских прав и не восстановившие их до момента открытия наследства, не имеют права наследовать по закону после своего ребенка. При этом сам ребенок сохраняет полное право наследовать имущество таких родителей. Если суд установит, что родители, совершеннолетние дети, усыновители или другие лица сознательно уклонялись от обязанности содержать беспомощного наследодателя, они теряют право на имущество. Лица, чей брак был признан недействительным, не имеют права наследовать по закону друг после друга. При этом факт смерти одного из супругов не препятствует судебному признанию брака недействительным.

Какие могут быть исключения

Если лишение жизни наследодателя произошло по неосторожности, право на наследство сохраняется. Также лицо остается наследником, если наследодатель знал о покушении, но все равно сознательно указал его в своем последнем завещании.

Кроме того, не могут быть лишены права на наследство дети до 14 лет и недееспособные граждане, поскольку по закону их нельзя привлечь к ответственности.

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Как перераспределяется доля отстраненного наследника

Если судебным решением один из наследников признан недостойным и лишен права наследования, его доля не переходит сразу к следующей очереди. По общему правилу, освободившаяся доля распределяется между другими наследниками той же очереди равномерно пропорционально их долям.

Если наследство первой очереди должны были получить трое детей наследодателя, но одного из них суд лишил права наследования за уклонение от содержания отца, имущество будет разделено поровну между двумя другими детьми.

Наследники следующей очереди привлекаются к получению имущества только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют полностью, были лишены права наследования судом, письменно отказались от имущества или не приняли его в установленный законом шестимесячный срок.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, как унаследовать имущество, если наследник находится за границей. На это отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя, и процесс начинается с подачи заявления. Оформить его можно либо через украинское консульство, либо через иностранного нотариуса.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько придется заплатить за оформление наследства. Например, услуги государственного нотариуса ориентировочно стоят от 500 до 2 000 гривен, частного — от 2 000 до 10 000 гривен. Окончательная сумма зависит от сложности наследственного дела, количества документов и прайса конкретного нотариуса.