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Головна Економіка Навіть заповіт не допоможе: хто ризикує втратити спадщину

Навіть заповіт не допоможе: хто ризикує втратити спадщину

Ua ru
21 жовтня 2026 08:20
Отримання спадщини у 2026 році: кого усунуть від оформлення Новини.LIVE
Жінка оформлює заповіт. Фото: Новини.LIVE

Отримання майна у спадок є одним із найпоширеніших способів виникнення права власності. Проте існують випадки, коли спадкоємців можуть позбавити прав на отримання спадщини. Усунення від спадкування відбувається виключно на підставі судового рішення та стосується як спадкування за законом, так і за заповітом.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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За що можуть позбавити права на спадщину

За статтею 1224 Цивільного кодексу України спадкоємець втрачає можливість отримати спадкове майно через такі обставини:

  1. Особи, які умисно вбили спадкодавця чи іншого потенційного спадкоємця або вчинили замах на їхнє життя.
  2. Особи, які примушували скласти, змінити або скасувати заповіт, приховували справжній документ, створювали фіктивні заповіти чи тиснули на інших спадкоємців із вимогою відмовитися від частки.
  3. Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновили їх до моменту відкриття спадщини, не мають права спадкувати за законом після своєї дитини. При цьому сама дитина зберігає повне право успадковувати майно таких батьків.
  4. Якщо суд встановить, що батьки, повнолітні діти, усиновлювачі чи інші особи свідомо ухилялися від обов'язку утримувати безпомічного спадкодавця, вони втрачають право на майно.
  5. Особи, чий шлюб був визнаний недійсним, не мають права спадкувати за законом один після одного. При цьому факт смерті одного з подружжя не блокує судове визнання шлюбу недійсним.

Які винятки можуть бути

Якщо позбавлення життя спадкодавця сталося з необережності, право на спадщину зберігається. Також особа залишається спадкоємцем, якщо спадкодавець знав про замах, але все одно свідомо вказав її у своєму новішому заповіті.

Крім того, не можуть бути позбавленими спадкоємцями діти до 14 років та недієздатні громадяни, оскільки за законом їх не можуть осудити.

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Як перерозподіляється частка усуненого спадкоємця

Якщо судовим рішенням одного зі спадкоємців визнано негідним та усунуто від спадкування, його частка не переходить одразу до наступної черги. За загальним правилом, вивільнена частка розподіляється між іншими спадкоємцями тієї ж самої черги рівномірно пропорційно до їхніх часток.

Якщо спадщину першої черги мали отримати троє дітей спадкодавця, але одного з них суд усунув через ухилення від утримання батька, майно буде поділено порівну між двома іншими дітьми.

Спадкоємці наступної черги залучаються до отримання майна лише у випадку, якщо спадкоємці попередньої черги відсутні повністю, були усунені від спадкування судом, письмово відмовилися від майна або не прийняли його у встановлений законом шестимісячний термін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як успадкувати майно, якщо спадкоємець за кордоном. На це дається шість місяців з дня смерті спадкодавця і починається з оформлення заяви. Оформити її можна або через українське консульство, або ж через іноземного нотаріуса.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки доведться віддати за оформлення спадщини. Наприклад, послуги державного нотаріуса орієнтовно коштують від 500 до 2 000 гривень, приватного — від 2 000 до 10 000 гривень. Остаточна сума залежить від складності спадкової справи, кількості документів та прайсу конкретного нотаріуса.

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Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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