Мужчина держит документ в руках. Фото: Magnific

При оформлении наследства у украинцев может возникнуть множество вопросов и трудностей, связанных с бюрократическими процедурами. Особенно это касается случаев, когда лицо приобрело право собственности на недвижимость, но при жизни не зарегистрировало его официально. Для наследников это создает ряд препятствий, но законодательством предусмотрен механизм, который позволит решить и такую проблему.

Об этом рассказали в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета, сообщают Новини.LIVE.

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Как зарегистрировать право собственности за умершим лицом

Возможность государственной регистрации права собственности от имени умершего лица предусмотрена пунктом 66 Порядка государственной регистрации прав, утвержденного постановлением Кабмина № 1127. Для этого наследнику, планирующему узаконить свои наследственные права, необходимо подать соответствующее заявление.

Для этого необходимо собрать следующие документы:

свидетельство о смерти наследодателя;

документ, подтверждающий право собственности, например договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности или договор дарения;

выписка из Наследственного реестра об открытии наследственного дела;

информация о круге наследников, выданную нотариусом или уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Если документ, подтверждающий право собственности, утерян

Законодательство позволяет сочетать пункт 66 с другими положениями, например с пунктом 53. Это может помочь, если при жизни человек приобрел право собственности на квартиру или дом, но подтверждающий документ был утерян.

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Если же право собственности было оформлено в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент, а факт регистрации подтверждают архивные материалы или бюро технической инвентаризации, наследник может зарегистрировать право собственности без обращения в суд, что сэкономит время и нервы.

Как исправить ошибки в Государственном реестре

Иногда при государственной регистрации права собственности за наследником могут возникать технические и другие ошибки. Исправление таких неточностей — важный шаг. Это поможет, когда из-за неверных сведений о владельце или характеристик недвижимости невозможно надлежащим образом зарегистрировать наследство.

Ранее Новини.LIVE писали, как оформить наследство, если наследник не успел подать заявление в течение шести месяцев после смерти родственника. Для этого можно получить письменное согласие других наследников. Если же это невозможно — решать вопрос в судебном порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, что при наследовании имущества за рубежом украинцы могут столкнуться с особыми юридическими требованиями. Порядок процедуры зависит от ряда факторов, в частности, от страны, где находится имущество. Перед подачей документов важно выяснить, какое законодательство применяется к наследству.