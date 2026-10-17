Человек заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

Если наследник не подал заявление о принятии наследства в течение шести месяцев после смерти родственника, он не всегда теряет право на имущество. Закон предусматривает возможность оформить наследство позднее — с письменного согласия других наследников или через суд. Важно доказать, что заявление не удалось подать вовремя по уважительным причинам, в частности из-за длительной болезни или военной службы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто получит наследство без заявления

Законодательство Украины устанавливает шестимесячный срок для принятия наследства. Его отсчет начинается со дня смерти наследодателя или с даты, когда он был объявлен умершим.

Если человек постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, он считается принявшим его, если в течение установленного срока не заявил об отказе.

Без отдельного заявления наследство также считается принятым, если наследником является:

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малолетнее или несовершеннолетнее лицо;

лицо, признанное недееспособным;

лицо с ограниченной гражданской дееспособностью.

Если у нотариуса отсутствуют документы, подтверждающие постоянное совместное проживание с наследодателем, этот факт можно установить в суде.

В остальных случаях наследник, не проживавший постоянно с наследодателем, должен лично подать заявление в течение шести месяцев. Если этого не сделать, для оформления наследства придется воспользоваться предусмотренными законом процедурами.

Как оформить наследство по истечении шестимесячного срока

Статья 1272 Гражданского кодекса Украины предусматривает два способа решения вопроса, если наследник пропустил срок подачи заявления.

Первый вариант — получить письменное согласие других наследников.

Если остальные наследники уже приняли наследство, они могут в письменной форме согласиться на то, чтобы лицо, пропустившее срок, также подало заявление. Согласие должны дать все наследники, принявшие наследство.

В таком случае обращаться в суд не нужно. Заявление можно подать нотариусу, а в сельских населенных пунктах — уполномоченному должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления.

Второй вариант — обратиться в суд.

Если получить согласие других наследников не удается, человек может подать иск об установлении дополнительного срока для принятия наследства.

Суд может удовлетворить требование, если установит, что срок пропущен по уважительным причинам. Речь идет об объективных, непреодолимых и существенных обстоятельствах, которые помешали наследнику своевременно подать заявление.

Какие причины пропуска срока суд может признать уважительными

При рассмотрении дела суд оценивает конкретные обстоятельства и то, насколько они препятствовали своевременному оформлению наследства.

К причинам, которые при определенных обстоятельствах могут быть признаны уважительными, относятся:

длительная болезнь наследника;

длительное пребывание за пределами Украины;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

неосведомленность о наличии завещания;

значительное расстояние между местом проживания наследника и местом нахождения наследственного имущества;

сложные условия труда, в частности длительные командировки в Украине или за рубежом;

нахождение на срочной военной службе в составе Вооруженных Сил Украины;

необходимость получить свидетельство о смерти наследодательницы с апостилем, если смерть наступила за рубежом.

Например, вопрос об неосведомленности о завещании рассматривал Верховный Суд в постановлении от 26 июня 2019 года по делу № 565/1145/17. Необходимость получения свидетельства о смерти с апостилем после смерти наследодательницы за рубежом была предметом рассмотрения судом в постановлении от 16 августа 2023 года по делу № 758/13293/18.

В то же время само по себе пребывание за рубежом не гарантирует восстановления срока. Суд будет проверять, действительно ли человек не мог подать заявление, в частности через консульское учреждение или дипломатическое представительство Украины либо по почте.

Какие обстоятельства не считаются уважительными

Не все причины пропуска срока являются достаточными для того, чтобы суд определил дополнительный срок для принятия наследства.

В частности, сами по себе обычно не признаются уважительными:

незнание законодательных требований и сроков принятия наследства;

неосведомленность о наличии наследственного имущества;

преклонный возраст или нетрудоспособность;

неясность между наследниками относительно того, кто будет принимать наследство;

отсутствие средств на проезд;

неблагоприятные погодные условия;

переживания или депрессивное состояние в связи со смертью наследодателя без подтверждения соответствующего заболевания и его влияния на возможность подачи заявления.

Такой подход изложен в информационном письме Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16 мая 2013 года № 24-753/0/4-13.

Важно не только назвать причину задержки, но и подтвердить, что она объективно препятствовала своевременному обращению к нотариусу.

Какие доказательства необходимо предоставить суду

Чтобы обосновать пропуск срока, наследнику следует собрать письменные доказательства обстоятельств, которые помешали подать заявление своевременно.

В зависимости от ситуации это могут быть:

медицинские справки, документы о лечении и состоянии здоровья;

документы, подтверждающие длительную командировку или пребывание за пределами Украины;

другие справки, акты или переписка, подтверждающие наличие препятствий для своевременного обращения к нотариусу.

Суд будет оценивать не только наличие определенных обстоятельств, но и то, действительно ли они сделали невозможным подачу заявления в течение шестимесячного срока.

Если суд удовлетворил иск и установил дополнительный срок, наследник должен подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение этого периода после вступления решения в законную силу.

Важно учесть, что само решение суда не означает автоматического принятия наследства и не заменяет подачу соответствующего заявления.

Если же человек не воспользуется дополнительным сроком, установленным судом, повторно получить его по тому же основанию законодательство не позволяет. Поэтому после положительного решения не стоит откладывать оформление документов.

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Также Новини.LIVE писали, как обжаловать свидетельство о праве на наследство. Это допускается, если при его выдаче были нарушены закон или права других лиц. Например, нотариус не учел интересы наследника или документ был выдан на основании ложных сведений.