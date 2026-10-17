Людина заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

Якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців після смерті родича, він не завжди втрачає право на майно. Закон передбачає можливість оформити спадщину пізніше — за письмовою згодою інших спадкоємців або через суд. Важливо довести, що заяву вчасно не вдалося подати через поважні обставини, зокрема тривалу хворобу чи військову службу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто отримає спадщину без заяви

Законодавство України встановлює шестимісячний строк для прийняття спадщини. Його відлік починається з дня смерті спадкодавця або з дати, коли його оголошено померлим.

Якщо людина постійно проживала разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вона вважається такою, що прийняла її, якщо протягом установленого строку не заявила про відмову.

Без окремої заяви спадщину також вважають прийнятою, якщо спадкоємцем є:

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малолітня або неповнолітня особа;

людина, визнана недієздатною;

особа з обмеженою цивільною дієздатністю.

Якщо нотаріусу бракує документів, які підтверджують постійне спільне проживання зі спадкодавцем, цей факт можна встановити в суді.

В інших випадках спадкоємець, який не проживав постійно зі спадкодавцем, має особисто подати заяву протягом шести місяців. Якщо цього не зробити, для оформлення спадщини доведеться скористатися передбаченими законом процедурами.

Як оформити спадщину після завершення шестимісячного строку

Стаття 1272 Цивільного кодексу України передбачає два способи розв'язати питання, якщо спадкоємець пропустив строк подання заяви.

Перший варіант — отримати письмову згоду інших спадкоємців.

Якщо інші спадкоємці вже прийняли спадщину, вони можуть письмово погодитися на те, щоб людина, яка пропустила строк, також подала заяву. Згоду мають надати всі спадкоємці, які прийняли спадщину.

У такому разі звертатися до суду не потрібно. Заяву можна подати нотаріусу, а в сільських населених пунктах — уповноваженій посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Другий варіант — звернутися до суду.

Якщо отримати згоду інших спадкоємців не вдається, людина може подати позов про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Суд може задовольнити вимогу, якщо встановить, що строк пропущено з поважних причин. Ідеться про об'єктивні, непереборні та істотні обставини, які завадили спадкоємцю своєчасно звернутися із заявою.

Які причини пропуску строку суд може визнати поважними

Під час розгляду справи суд оцінює конкретні обставини та те, наскільки вони перешкоджали своєчасному оформленню спадщини.

До причин, які за певних обставин можуть бути визнані поважними, належать:

тривала хвороба спадкоємця;

тривале перебування за межами України;

відбування покарання в місцях позбавлення волі;

необізнаність про наявність заповіту;

значна відстань між місцем проживання спадкоємця та місцем знаходження спадкового майна;

складні умови праці, зокрема тривалі відрядження в Україні чи за кордоном;

перебування на строковій військовій службі у складі Збройних Сил України;

необхідність отримати свідоцтво про смерть спадкодавиці з апостилем, якщо смерть настала за кордоном.

Наприклад, питання необізнаності про заповіт розглядав Верховний Суд у постанові від 26 червня 2019 року у справі № 565/1145/17. Необхідність отримання свідоцтва про смерть з апостилем після смерті спадкодавиці за кордоном була предметом розгляду суду в постанові від 16 серпня 2023 року у справі № 758/13293/18.

Водночас саме перебування за кордоном не гарантує поновлення строку. Суд перевірятиме, чи справді людина не могла подати заяву, зокрема через консульську установу або дипломатичне представництво України чи поштою.

Які обставини не вважають поважними

Не всі причини пропуску строку є достатніми для того, щоб суд визначив додатковий час на прийняття спадщини.

Зокрема, самі по собі зазвичай не визнаються поважними:

незнання законодавчих вимог і строків прийняття спадщини;

необізнаність про наявність спадкового майна;

похилий вік або непрацездатність;

невизначеність між спадкоємцями щодо того, хто прийматиме спадщину;

відсутність коштів на проїзд;

несприятливі погодні умови;

переживання або депресивний стан через смерть спадкодавця без підтвердження відповідного захворювання та його впливу на можливість подати заяву.

Такий підхід викладено в інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 травня 2013 року № 24-753/0/4-13.

Важливо не лише назвати причину затримки, а й підтвердити, що вона об'єктивно перешкоджала вчасно звернутися до нотаріуса.

Які докази потрібно надати суду

Щоб обґрунтувати пропуск строку, спадкоємцю варто зібрати письмові докази обставин, які завадили подати заяву вчасно.

Залежно від ситуації це можуть бути:

медичні довідки, документи про лікування та стан здоров'я;

документи, які підтверджують тривале відрядження або перебування за межами України;

інші довідки, акти чи листування, що засвідчують наявність перешкод для своєчасного звернення до нотаріуса.

Суд оцінюватиме не лише наявність певних обставин, а й те, чи справді вони унеможливили подання заяви протягом шестимісячного строку.

Якщо суд задовольнив позов і визначив додатковий строк, спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу протягом цього періоду після набрання рішенням законної сили.

Важливо врахувати, що саме рішення суду не означає автоматичного прийняття спадщини й не замінює подання відповідної заяви.

Якщо ж людина не скористається додатковим строком, визначеним судом, повторно отримати його за тією самою підставою законодавство не дозволяє. Тому після позитивного рішення не варто відкладати оформлення документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оформити спадщину, якщо майно знаходиться за кордоном. Порядок оформлення залежить від країни, останнього місця проживання померлого, його громадянства та міжнародних договорів. Вибір застосовного права обумовлений обставинами конкретної справи.

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