Спадщина за кордоном: як оформити майно, яке знаходиться в іншій країні

Людина заповнює заповіт, паспорт на столі. Фото: Новини.LIVE

Українці, які успадковують нерухомість, банківські рахунки чи інше майно за кордоном, можуть зіткнутися з особливими юридичними вимогами. Порядок оформлення залежить від країни, де розташоване майно, останнього місця проживання померлого, його громадянства та міжнародних договорів. Тому перед поданням документів важливо з’ясувати, законодавство якої держави застосовується до спадщини.

Про це розповіла старша юристка AGA Partners Олена Сібірцева для LIGA:Закон, передають Новини.LIVE.

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Що означає спадкування з іноземним елементом

Спадкування з іноземним елементом — це оформлення спадкових прав, у яких є юридичний зв’язок із двома або більше державами. Така ситуація може виникнути навіть тоді, коли все майно померлого розташоване в Україні, але один зі спадкоємців постійно проживає за кордоном.

Іноземний елемент у спадкових правовідносинах виникає в кількох випадках:

Один з учасників справи пов’язаний з іншою державою. Наприклад, спадкоємець є іноземцем або громадянином України, який постійно проживає за кордоном. Майно розташоване за межами України. Це може бути квартира, будинок, земельна ділянка, банківський рахунок, транспортний засіб чи корпоративні права. Юридично значуща подія відбулася в іншій країні. Наприклад, спадкодавець тривалий час жив за кордоном, помер там або склав заповіт відповідно до іноземного законодавства.

Наявність таких обставин може впливати на порядок оформлення спадщини, перелік необхідних документів і законодавство, за яким визначатимуть права спадкоємців.

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Яке законодавство застосовують до спадщини за кордоном

Спадкові справи з іноземним елементом можуть регулюватися українським законодавством, міжнародними договорами та нормами держави, з якою пов’язане майно або померлий.

Вибір застосовного права залежить від обставин конкретної справи. Зокрема, значення можуть мати останнє місце проживання спадкодавця, його громадянство, місцеперебування майна та положення міжнародних договорів.

Особливо складними бувають випадки, коли людина жила в кількох країнах. Тоді потрібно встановити, з якою державою вона мала найбільш тісний зв’язок. Для цього можуть враховувати тривалість проживання, місце ведення повсякденного життя та інші обставини.

Окремі правила діють щодо нерухомості. Як правило, спадкування квартири, будинку чи земельної ділянки регулюється законодавством держави, на території якої розташований відповідний об’єкт. Тому навіть якщо спадкодавець був громадянином України та постійно проживав тут, для оформлення нерухомості за кордоном можуть знадобитися процедури, передбачені місцевим законодавством.

Якщо спадщина охоплює нерухомість у кількох країнах, оформлення прав на кожен об’єкт може потребувати окремих процедур у відповідних державах.

Як оформити спадщину, якщо майно розташоване в іншій країні

Насамперед спадкоємцеві потрібно з’ясувати, де саме слід відкривати спадкову справу та які правила застосовуються до конкретного майна.

Якщо померлий і спадкоємці мають тісний юридичний зв’язок з Україною, оформлення спадщини може відбуватися в Україні навіть тоді, коли людина померла за кордоном або частина майна розташована в іншій державі. Водночас це не означає, що українського оформлення буде достатньо для реєстрації прав на іноземну нерухомість.

Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця було за кордоном, процедуру можуть визначати норми відповідної держави. У такому разі спадкоємцям може знадобитися допомога місцевого нотаріуса або юриста, який спеціалізується на спадковому праві.

Перед початком оформлення варто з’ясувати:

у якій країні та в якому органі потрібно відкривати спадкову справу;

яке законодавство визначає коло спадкоємців і порядок успадкування;

чи є заповіт і де він зберігається;

які строки встановлені для прийняття спадщини;

чи потрібно перекладати документи, засвідчувати їх або проставляти апостиль;

які податки та збори можуть виникнути під час оформлення.

Ці питання важливо вирішити якомога раніше, оскільки строки прийняття спадщини та вимоги до документів відрізняються залежно від країни.

Які документи потрібні для успадкування майна за кордоном

Для підтвердження права на спадщину зазвичай потрібен пакет документів, який засвідчує смерть спадкодавця, родинні зв’язки та належність майна померлому.

Залежно від країни та обставин справи можуть знадобитися:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу спадкоємця;

свідоцтва про народження, шлюб та інші документи, які підтверджують родинні зв’язки;

заповіт, якщо його було складено;

документи про право власності на нерухомість, транспортні засоби та інше майно;

відомості про банківські рахунки й корпоративні права;

документи, що підтверджують останнє місце проживання спадкодавця;

переклади документів мовою відповідної держави, а за необхідності — апостиль або консульська легалізація.

Цей перелік не є вичерпним. Іноземні органи можуть вимагати додаткові довідки, витяги з реєстрів або документи встановленої форми.

Важливо також перевірити, чи визнаватимуть документи, видані в Україні, у країні оформлення спадщини. Вимоги до перекладу та засвідчення залежать від законодавства відповідної держави й міжнародних угод.

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