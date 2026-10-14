Наследство за рубежом: как оформить имущество, находящееся в другой стране

Завещание и имущество в другой стране: как оформить наследство за рубежом
Украинцы, наследующие недвижимость, банковские счета или иное имущество за рубежом, могут столкнуться с особыми юридическими требованиями. Порядок оформления зависит от страны, где находится имущество, последнего места проживания умершего, его гражданства и международных договоров. Поэтому перед подачей документов важно выяснить, законодательство какого государства применяется к наследству.
Об этом рассказала старший юрист AGA Partners Елена Сибирцева для LIGA:Закон, передают Новини.LIVE.
Что означает наследование с иностранным элементом
Наследование с иностранным элементом — это оформление наследственных прав, в которых имеется юридическая связь с двумя или более государствами. Такая ситуация может возникнуть даже тогда, когда все имущество умершего находится в Украине, но один из наследников постоянно проживает за рубежом.
Иностранный элемент в наследственных правоотношениях возникает в нескольких случаях:
- Один из участников дела связан с другим государством. Например, наследник является иностранцем или гражданином Украины, постоянно проживающим за рубежом.
- Имущество находится за пределами Украины. Это может быть квартира, дом, земельный участок, банковский счет, транспортное средство или корпоративные права.
- Юридически значимое событие произошло в другой стране. Например, наследодатель длительное время жил за рубежом, умер там или составил завещание в соответствии с иностранным законодательством.
Наличие таких обстоятельств может повлиять на порядок оформления наследства, перечень необходимых документов и законодательство, по которому будут определяться права наследников.
Какое законодательство применяется к наследству за рубежом
Наследственные дела с иностранным элементом могут регулироваться украинским законодательством, международными договорами и нормами государства, с которым связано имущество или умерший.
Выбор применимого права зависит от обстоятельств конкретного дела. В частности, значение могут иметь последнее место жительства наследодателя, его гражданство, местонахождение имущества и положения международных договоров.
Особенно сложными бывают случаи, когда человек проживал в нескольких странах. Тогда необходимо установить, с каким государством у него была наиболее тесная связь. Для этого могут учитываться продолжительность проживания, место ведения повседневной жизни и другие обстоятельства.
В отношении недвижимости действуют отдельные правила. Как правило, наследование квартиры, дома или земельного участка регулируется законодательством государства, на территории которого расположен соответствующий объект.
Поэтому даже если наследодатель был гражданином Украины и постоянно проживал здесь, для оформления недвижимости за рубежом могут потребоваться процедуры, предусмотренные местным законодательством.
Если наследство включает недвижимость в нескольких странах, оформление прав на каждый объект может потребовать отдельных процедур в соответствующих государствах.
Как оформить наследство, если имущество находится в другой стране
Прежде всего наследнику необходимо выяснить, где именно следует открывать наследственное дело и какие правила применяются к конкретному имуществу.
Если умерший и наследники имеют тесную юридическую связь с Украиной, оформление наследства может происходить в Украине даже в том случае, если человек умер за рубежом или часть имущества находится в другом государстве. В то же время это не означает, что оформления в Украине будет достаточно для регистрации прав на иностранную недвижимость.
Если же последнее место жительства наследодателя находилось за рубежом, процедура может определяться нормами соответствующего государства. В таком случае наследникам может понадобиться помощь местного нотариуса или юриста, специализирующегося на наследственном праве.
Перед началом оформления следует выяснить:
- в какой стране и в каком органе необходимо открыть наследственное дело;
- какое законодательство определяет круг наследников и порядок наследования;
- есть ли завещание и где оно хранится;
- какие сроки установлены для принятия наследства;
- нужно ли переводить документы, заверять их или проставлять апостиль;
- какие налоги и сборы могут возникнуть при оформлении.
Эти вопросы важно решить как можно раньше, поскольку сроки принятия наследства и требования к документам различаются в зависимости от страны.
Какие документы нужны для наследования имущества за рубежом
Для подтверждения права на наследство обычно требуется пакет документов, удостоверяющих смерть наследодателя, родственные связи и принадлежность имущества умершему.
В зависимости от страны и обстоятельств дела могут потребоваться:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность наследника;
- свидетельства о рождении, браке и другие документы, подтверждающие родственные связи;
- завещание, если оно было составлено;
- документы о праве собственности на недвижимость, транспортные средства и другое имущество;
- сведения о банковских счетах и корпоративных правах;
- документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя;
- переводы документов на язык соответствующего государства, а при необходимости — апостиль или консульская легализация.
Этот перечень не является исчерпывающим. Иностранные органы могут потребовать дополнительные справки, выписки из реестров или документы установленной формы.
Важно также проверить, будут ли признаваться документы, выданные в Украине, в стране оформления наследства. Требования к переводу и заверению зависят от законодательства соответствующего государства и международных соглашений.
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