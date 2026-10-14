Наследство за рубежом: как оформить имущество, находящееся в другой стране

Человек заполняет завещание, паспорт лежит на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, наследующие недвижимость, банковские счета или иное имущество за рубежом, могут столкнуться с особыми юридическими требованиями. Порядок оформления зависит от страны, где находится имущество, последнего места проживания умершего, его гражданства и международных договоров. Поэтому перед подачей документов важно выяснить, законодательство какого государства применяется к наследству.

Об этом рассказала старший юрист AGA Partners Елена Сибирцева для LIGA:Закон, передают Новини.LIVE.

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Что означает наследование с иностранным элементом

Наследование с иностранным элементом — это оформление наследственных прав, в которых имеется юридическая связь с двумя или более государствами. Такая ситуация может возникнуть даже тогда, когда все имущество умершего находится в Украине, но один из наследников постоянно проживает за рубежом.

Иностранный элемент в наследственных правоотношениях возникает в нескольких случаях:

Один из участников дела связан с другим государством. Например, наследник является иностранцем или гражданином Украины, постоянно проживающим за рубежом. Имущество находится за пределами Украины. Это может быть квартира, дом, земельный участок, банковский счет, транспортное средство или корпоративные права. Юридически значимое событие произошло в другой стране. Например, наследодатель длительное время жил за рубежом, умер там или составил завещание в соответствии с иностранным законодательством.

Наличие таких обстоятельств может повлиять на порядок оформления наследства, перечень необходимых документов и законодательство, по которому будут определяться права наследников.

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Какое законодательство применяется к наследству за рубежом

Наследственные дела с иностранным элементом могут регулироваться украинским законодательством, международными договорами и нормами государства, с которым связано имущество или умерший.

Выбор применимого права зависит от обстоятельств конкретного дела. В частности, значение могут иметь последнее место жительства наследодателя, его гражданство, местонахождение имущества и положения международных договоров.

Особенно сложными бывают случаи, когда человек проживал в нескольких странах. Тогда необходимо установить, с каким государством у него была наиболее тесная связь. Для этого могут учитываться продолжительность проживания, место ведения повседневной жизни и другие обстоятельства.

В отношении недвижимости действуют отдельные правила. Как правило, наследование квартиры, дома или земельного участка регулируется законодательством государства, на территории которого расположен соответствующий объект.

Поэтому даже если наследодатель был гражданином Украины и постоянно проживал здесь, для оформления недвижимости за рубежом могут потребоваться процедуры, предусмотренные местным законодательством.

Если наследство включает недвижимость в нескольких странах, оформление прав на каждый объект может потребовать отдельных процедур в соответствующих государствах.

Как оформить наследство, если имущество находится в другой стране

Прежде всего наследнику необходимо выяснить, где именно следует открывать наследственное дело и какие правила применяются к конкретному имуществу.

Если умерший и наследники имеют тесную юридическую связь с Украиной, оформление наследства может происходить в Украине даже в том случае, если человек умер за рубежом или часть имущества находится в другом государстве. В то же время это не означает, что оформления в Украине будет достаточно для регистрации прав на иностранную недвижимость.

Если же последнее место жительства наследодателя находилось за рубежом, процедура может определяться нормами соответствующего государства. В таком случае наследникам может понадобиться помощь местного нотариуса или юриста, специализирующегося на наследственном праве.

Перед началом оформления следует выяснить:

в какой стране и в каком органе необходимо открыть наследственное дело;

какое законодательство определяет круг наследников и порядок наследования;

есть ли завещание и где оно хранится;

какие сроки установлены для принятия наследства;

нужно ли переводить документы, заверять их или проставлять апостиль;

какие налоги и сборы могут возникнуть при оформлении.

Эти вопросы важно решить как можно раньше, поскольку сроки принятия наследства и требования к документам различаются в зависимости от страны.

Какие документы нужны для наследования имущества за рубежом

Для подтверждения права на наследство обычно требуется пакет документов, удостоверяющих смерть наследодателя, родственные связи и принадлежность имущества умершему.

В зависимости от страны и обстоятельств дела могут потребоваться:

свидетельство о смерти наследодателя;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность наследника;

свидетельства о рождении, браке и другие документы, подтверждающие родственные связи;

завещание, если оно было составлено;

документы о праве собственности на недвижимость, транспортные средства и другое имущество;

сведения о банковских счетах и корпоративных правах;

документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя;

переводы документов на язык соответствующего государства, а при необходимости — апостиль или консульская легализация.

Этот перечень не является исчерпывающим. Иностранные органы могут потребовать дополнительные справки, выписки из реестров или документы установленной формы.

Важно также проверить, будут ли признаваться документы, выданные в Украине, в стране оформления наследства. Требования к переводу и заверению зависят от законодательства соответствующего государства и международных соглашений.

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