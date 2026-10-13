Наследство в Украине: сколько времени у наследников и когда выдают свидетельство

Документы на столе. Фото: Новини.LIVE

Чтобы получить наследство в Украине, необходимо соблюдать установленные законом правила и сроки. Обычно у наследников есть шесть месяцев на то, чтобы подать заявление о принятии имущества, однако в некоторых случаях действуют исключения. Важно также знать, к какому нотариусу обращаться, что делать в случае пропуска срока и когда можно получить свидетельство о праве на наследство.

О правилах принятия наследства рассказали в Министерстве юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

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Когда открывается наследство и как определяется место оформления

Процедура оформления наследства в Украине предусматривает соблюдение установленных законом сроков и обращение к нотариусу. Основные правила устанавливает Гражданский кодекс Украины.

В соответствии со статьей 1220 Гражданского кодекса, наследство открывается вследствие смерти человека или объявления его умершим. Моментом открытия наследства считается день смерти или день, с которого лицо объявлено умершим.

Местом открытия наследства, как правило, является последнее место жительства умершего. Если его невозможно установить, учитывается местонахождение недвижимого имущества или его основной части. Если недвижимости нет, ориентируются на местонахождение основной части движимого имущества.

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Для отдельных случаев законодательство предусматривает специальные правила. Например, они касаются людей, которые перед смертью проживали в интернатных учреждениях, находились в местах лишения свободы или проживали за границей.

Наследственное дело возбуждается по месту открытия наследства. В то же время для территорий, где продолжаются активные боевые действия, которые временно оккупированы или где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия в полном объеме, предусмотрена возможность обратиться к нотариусу независимо от места открытия наследства.

Если наследник не знает, заведено ли наследственное дело, он может обратиться к любому нотариусу с документом, подтверждающим смерть наследодателя. С помощью Наследственного реестра нотариус сможет проверить соответствующую информацию.

Кто имеет право на наследство и кому не нужно подавать заявление

Право на наследование имеют лица, указанные в завещании. Если завещания нет, оно признано недействительным или наследники по завещанию не приняли имущество или отказались от него, наследование происходит по закону в соответствии с установленными очередностями.

Наследник может принять наследство или отказаться от него. При этом принять только часть имущества, а от другой части отказаться нельзя. Если человек принимает часть наследства, считается, что он принял все наследство, которое ему принадлежит.

Отдельные правила действуют для тех, кто постоянно проживал вместе с наследодателем на момент его смерти. Такие наследники считаются принявшими наследство, если в течение установленных шести месяцев не заявили об отказе от него.

Совместное проживание необходимо подтвердить документально. Для этого можно использовать выписку из реестра территориальной общины, справку о регистрации места жительства или другой документ, удостоверяющий соответствующий факт.

Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица и лица с ограниченной гражданской дееспособностью также, по общему правилу, считаются принявшими наследство, если нет предусмотренных законом оснований для иного.

Как подать заявление о принятии наследства

Если наследник не проживал постоянно вместе с умершим, для принятия наследства он должен подать соответствующее заявление нотариусу.

Сделать это можно несколькими способами:

Лично у нотариуса. В таком случае отдельно удостоверять подлинность подписи на заявлении не требуется.

По почте. Заявление отправляется с нотариально заверенной подписью.

В электронной форме. Документ можно отправить с помощью средств электронной связи с использованием квалифицированной электронной подписи или соответствующей усовершенствованной электронной подписи.

Если заявление поступает по почте или в электронной форме без личного обращения, нотариус может возбудить наследственное дело, но уведомит заявителя о необходимости надлежащего подтверждения подписи или личного явления.

Лица, достигшие 14 лет, могут самостоятельно подать заявление о принятии наследства без согласия родителей или опекуна. От имени малолетних и недееспособных лиц заявление подают родители, усыновители или опекуны.

Поданное заявление о принятии наследства можно отозвать в течение установленного срока — шести месяцев.

Сколько времени дается на принятие наследства

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев с момента его открытия.

Если право на наследование возникает в связи с тем, что другой наследник отказался от наследства или не принял его, для следующего наследника предусмотрено три месяца с момента возникновения такого права. Если оставшийся срок составляет менее трех месяцев, его продлевают до трех месяцев.

Во время военного положения действует также специальное правило относительно исчисления срока. Если смерть человека зарегистрирована позднее, чем через месяц после его смерти или дня, с которого он объявлен умершим, срок принятия наследства исчисляется со дня государственной регистрации смерти. Это правило предусмотрено на период военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены.

Что делать, если пропущен срок принятия наследства

Если наследник не подал заявление в течение установленных шести месяцев и не относится к категориям лиц, которые считаются принявшими наследство, он считается не принявшим его.

Однако закон предусматривает возможность урегулировать ситуацию двумя способами:

Первый — получить письменное согласие наследников, которые уже приняли наследство. При наличии такого согласия лицо, пропустившее срок, может подать заявление нотариусу.

Второй — обратиться в суд. Если срок пропущен по уважительной причине, суд может установить дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Выбор способа зависит от обстоятельств дела и имеющихся доказательств. Сам факт пропуска срока не означает, что дополнительное время будет предоставлено автоматически.

Когда выдают свидетельство о праве на наследство

Наследник, принявший наследство, имеет право получить свидетельство о праве на наследство. Документ выдается на основании заявления по истечении установленного срока — обычно через шесть месяцев с момента открытия наследства.

В предусмотренных законом случаях отсчет ведется со дня государственной регистрации смерти или применяются другие специальные сроки.

В свидетельстве указываются наследник и доля имущества, которая ему принадлежит. Документ выдается каждому наследнику отдельно.

В то же время отсутствие свидетельства само по себе не лишает человека права на наследство. Однако если в состав наследства входит недвижимость, имущество или имущественные права, для которых предусмотрена государственная регистрация, наследник обязан обратиться за оформлением соответствующего свидетельства.

Если наследство завещано зачатому, но еще не родившемуся ребенку, выдачу свидетельства и распределение имущества откладывают до его рождения. Это правило применяется также в случаях наследования по закону, когда ребенок был зачат при жизни наследодателя, но родился после его смерти.

В некоторых ситуациях нотариус может разрешить получить часть банковского вклада умершего еще до истечения срока принятия наследства, если для этого имеются обстоятельства, имеющие существенное значение.

Важно: выдача свидетельства о праве на наследство не ограничена отдельным конечным сроком. То есть после надлежащего принятия наследства наследник может обратиться за его получением и позже, но это не отменяет требования своевременно принять наследство или надлежащим образом оформить право на него.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что наследников не допустят к принятию наследства. В то же время в Гражданском кодексе Украины существует ряд исключений, при которых человек не имеет права получить наследство. В частности, наследником не может быть человек, умышленно лишивший жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников.

Также Новини.LIVE писали, как обжаловать свидетельство о праве на наследство. В суд могут обратиться не только наследники, но и другие лица, если выдача документа нарушила их права или законные интересы. При этом одного факта заинтересованности недостаточно.