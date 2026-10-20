Чоловік тримає документ в руках. Фото: Magnific

Під час оформлення спадщини в українців може виникнути безліч питань та труднощів в бюрократичних процесах. Особливо це стосується випадків, коли особа набула право власності на нерухомість, але за життя не зареєструвала його офіційно. Для спадкоємців це створює низку перепон, але законодавством передбачений механізм, який дозволить розв'язати й таку проблему.

Про це розповіли у Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради, повідомляють Новини.LIVE.

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Як зареєструвати право власності за померлою особою

Можливість державної реєстрації права власності за померлою особою передбачена пунктом 66 Порядку державної реєстрації прав, затвердженого постановою Кабміну № 1127. Для цього спадкоємцю, який планує узаконити свої спадкові права, потрібно подати відповідну заяву.

Для цього кроку необхідно зібрати документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документ, що підтверджує право власності, наприклад договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності або договір дарування;

витяг зі Спадкового реєстру про відкриття спадкової справи;

інформація про коло спадкоємців, видану нотаріусом або уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Якщо документ на право власності втрачено

Законодавство дозволяє поєднувати пункт 66 з іншими положеннями, наприклад з пунктом 53. Це може допомогти, якщо за життя людина набула право власності на квартиру чи будинок, але підтверджувальний документ було втрачено.

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Якщо ж право власності було оформлене відповідно до законодавства, що діяло на той час, а факт реєстрації підтверджують архівні матеріали або бюро технічної інвентаризації, спадкоємець може зареєструвати право власності без звернення до суду, що заощадить час і нерви.

Як виправити помилки в Державному реєстрі

Іноді під час державної реєстрації права власності за спадкоємцем можуть виникати технічні та інші помилки. Виправлення таких неточностей — важливий крок. Це допоможе, коли через неправильні відомості про власника або характеристики нерухомості неможливо належним чином зареєструвати спадщину.

Раніше Новини.LIVE писали, як оформити спадщину, якщо спадкоємець не встиг подати заяву протягом шести місяців після смерті родича. Для цього ожна отримати письмову згоду інших спадкоємців. Якщо ж це не можливо — вирішувати питання у судовому порядку.

Також Новини.LIVE повідомляли, при успаткуванні майна за кордоном українці можуть зіткнутися з особливими юридичними вимогами. Порядок процедури залежить від низки факторів, зокрема, країни, де розташоване майно. Перед поданням документів важливо з'ясувати, яке законодавство застосовують до спадщини.