Жінка тримає в руці калькулятор. Фото: Pexels

Українцям, які отримують в спадщину будинок, земельну ділянку чи інше майно від неблизьких родичів, доведеться сплатити податки. Загальна податкова ставка на спадщину отриману від двоюрідної сестри, брата, тітки або дядька становить 10% від вартості переданого у власність майна. Стягується 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Разом з тим на порядок оподаткування може впливати не тільки ступінь споріднення, а й наявність пільг та податкове резидентство отримувача спадщини.

Як відбувається оподаткування спадщини у таких випадках, розбиралися Новини.LIVE.

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Хто вважається неблизьким родичем

Ступінь споріднення між спадкоємцем та спадкодавцем визначає порядок оподаткування отриманого у спадщину майна. Як зазначається у пункті 174.2 статті 174 Податкового кодексу України, за спадщину не сплачується податок, якщо вона отримана від близьких родичів — першого або другого ступенів споріднення.

До першого ступеня споріднення відносяться чоловік або дружина, батьки та діти, зокрема ті, що були усиновлені. Рідні брати та сестри, дідусь та бабуся та онуки — належать до другого ступеня споріднення.

У випадках, коли спадкоємець не належить до цих категорій, майно отримане в спадщину оподатковується за загальними правилами. Однак Податковий кодекс передбачає винятки, коли навіть за відсутності близького споріднення можливе надання пільги. Українцям рекомендують уточнювати такі нюанси безпосередньо перед розрахунком податків.

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Яка ставка податку застосовується у 2026 році

Державна податкова служба України підтвердила актуальні податкові ставки у роз'ясненні щодо отримання спадщини від неблизьких родичів.

Якщо спадщина не підпадає під нульову ставку чи іншу пільгу, а спадкоємець та спадкодавець є податковими резидентами України, застосовуються стандартні ставки. Людині, що успадковує майно доведеться сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та додатково 5% військового збору. Загалом ставка становить 10% оподатковуваної вартості квартири, будинку, землі чи іншого майна.

Приклад як визначити розмір податку

Умовно громадянин успадкував будинок від дядька, вартістю, яка враховується для оподаткування 1 500 000 грн. Якщо підстав для пільги немає, а спадкоємець та спадкодавець резиденти України, доведеться заплатити:

75 000 грн — податок на дохід фізичних осіб;

ще 75 000 грн — військовий збір;

загальна сума 150 000 грн — 10% вартості майна.

Якщо ж вартість майна, що передається у спадок менша, наприклад, 500 000 грн, податок на доходи фізосіб складе 25 000 грн і військовий збір — 25 000 грн. Тобто загалом доведеться сплатити 50 000 грн податку.

Спадкоємець або спадкодавець — нерезидент України

Якщо один з учасників процедури передання-прийняття спадщини є нерезидентом, застосовуються інші правила оподаткування майна.

В таких випадках доведеться сплатити більшу суму податків, адже ставка податку на дохід фізосіб складе 18% замість 5%. Водночас ставка військового збору залишиться незмінною — 5%. Фактично загальна сума податку подвоюється, адже загальна ставка становитиме 23%.

Умовно, якщо оподатковувана вартість спадщини становить 1 500 000 грн, то податок на доходи фізосіб за ставкою 18% вже становитиме 270 000 грн, а військовий збір — 75 000 грн. Загалом доведеться заплатити 345 000 грн податку з отриманої спадщини.

Хто платить за успадковане майно

Податкові зобов'язанні, згідно з законодавством, повинен виконувати спадкоємець, який приймає майно у спадщину. Податки за спадщину найчастіше сплачуються до завірення документів нотаріусом. Після цього оформлюються спадкові права, а до податкової передається інформація про видане відомство на спадщину.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про порядок оформлення спадщини без документів. Це стосується випадків, коли людина набула право на майно, але за життя не оформила його офіційно. За таких умов спадкоємцю доведеться спочатку зареєструвати право власності за померлою особою.

Також Новини.LIVE писали, що українці, які приймають спадщину за кордоном, можуть зіткнутися зі специфічними юридичними нюансами. Порядок процедури залежить від країни, де знаходиться спадщина. Оформлення документів безпосередньо залежить від того, законодавство якої країни застосовують до майна.