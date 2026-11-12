Легковые автомобили. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменят правила налогообложения продажи легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Если владелец продаст транспортное средство раньше, чем через 183 дня после его государственной регистрации на свое имя, ему придется уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составит 23% от полученного дохода.

Об этом сообщают Новини.LIVE ссылаясь на принятый Верховной Радой законопроект № 16037-д.

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Когда за продажу автомобиля придется платить 23%

11 ноября Верховная Рада поддержала законопроект. Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс, в частности, касающиеся налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств.

Ранее первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагалась НДФЛ независимо от того, сколько времени транспортное средство находилось в собственности продавца.

По новым правилам теперь важен период владения автомобилем. Чтобы воспользоваться освобождением от НДФЛ при первой продаже в течение года, транспортное средство должно находиться в собственности человека более 183 дней с даты регистрации транспортного средства на его имя.

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Если владелец продаст автомобиль раньше, будет применяться ставка НДФЛ в размере 18%. Дополнительно необходимо будет уплатить 5% военного сбора.

например, если человек продаст автомобиль за 500 тысяч гривен, не владея им 183 дня, НДФЛ составит 90 тысяч гривен, а военный сбор — еще 25 тысяч. В общей сложности налоги составят 115 тысяч гривен. На руки продавец получит 385 тысяч гривен.

Как будут облагаться налогом вторая и последующие продажи

Изменения коснутся не только первой сделки в течение года. Размер НДФЛ будет зависеть от количества проданных транспортных средств и срока владения ими.

Если автомобиль находился в собственности более 183 дней, правила будут предусматривать:

первая продажа в течение календарного года — без НДФЛ;

вторая продажа — 5% НДФЛ;

третья и каждая последующая продажа — 18% НДФЛ.

Отдельное исключение предусмотрено для транспортных средств, полученных по наследству. На них требование о минимальном 183-дневном сроке владения не будет распространяться.

Когда вступят в силу новые правила

Принятие законопроекта парламентом еще не означает, что новые налоговые требования уже вступили в силу. В описании законопроекта указано, что документ передан Президенту Украины. Документ должен пройти процедуру подписания и официального обнародования.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда за наследство придется платить налоги. Если имущество передавали родители, то платить средства государству не нужно. Однако если наследник не является резидентом Украины, на него не распространяется предыдущее правило.

Также Новини.LIVE сообщали, подлежит ли налогообложению компенсация от руководителя за пользование автомобилем работника. Налоговая учтёт такой доход как дополнительное вознаграждение. Однако выплачивать причитающиеся средства государству будет не работник.