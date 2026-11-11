Мужчина в налоговой. Фото: УНИАН

Украинцы, проживающие за рубежом, могут столкнуться с дополнительными расходами при оформлении наследства в Украине. Даже если имущество переходит от матери к родном сыну, наследника могут обязать уплатить максимальную ставку налога — 23%. Ключевое значение в таком случае будет иметь именно налоговое резидентство наследника.

Об этом рассказал юрист Вадим Оксентюк, передают Новини.LIVE.

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От чего зависит размер налога на наследство

Налогообложение наследства в Украине происходит с учетом степени родства между наследником и наследодателем, а также налогового резидентства.

Например, если сын принимает наследство от отца и они оба являются резидентами Украины, налоги не уплачиваются. Аналогичное правило распространяется на членов семьи второй степени родства.

Если наследство принимается от неблизкого родственника, например, тети или дяди, наследники резиденты уплачивают 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

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Уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора придется, если наследодатель или наследник является нерезидентом Украины. Такая ставка применяется независимо от родственных связей и рассчитывается на основании оценочной стоимости имущества.

Пример расчета налога

Например, мать оставила родном сыну квартиру оценочной стоимостью 2 миллиона гривен.

Если сын является резидентом Украины, то сумма налога за унаследованную недвижимость составит 0 грн. Если же сын проживает в другой стране и не является резидентом Украины, ему придется заплатить 23% от оценочной стоимости квартиры, то есть 460 000 грн.

Та же самая квартира и тот же самый наследник, но кардинально разные налоговые ставки из-за статуса резидента.

Когда уплачивается налог на наследство

Как объясняет юрист Вадим Оксентюк, нерезиденту следует уплатить налог до нотариального оформления наследства. Если соответствующей квитанции не будет, нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство.

Специалист также отмечает, что подарить недвижимость родственнику при жизни не означает избежать налогообложения. Согласно ст. 174 Налогового кодекса Украины, подарки от физических лиц облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.

Как определяется налоговое резидентство

По объяснению юриста, статус налогового резидента определяется в соответствии с подпунктом 14.1.213 Налогового кодекса Украины. В частности, учитываются наличие жилья в Украине, срок пребывания в стране и центр жизненных интересов.

При этом прописка или страна, в которой находится гражданин, не определяют статус автоматически. Многие украинцы, проживающие за рубежом, формально остаются резидентами Украины. Поэтому проверить статус и собрать доказательства резидентства стоит еще до обращения к нотариусу, чтобы была применена правильная ставка налогообложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о порядке получения наследства без документов. Если наследодатель при жизни не оформил право собственности на имущество, это может сделать наследник. Чтобы узаконить наследственные права, необходимо подать соответствующее заявление и документы.

Также Новини.LIVE писали о получении наследства от дальних родственников. Наследнику придется уплатить 10% от стоимости унаследованного имущества. Например, если квартира оценена в 1 800 000 грн, придется заплатить 180 000 грн.