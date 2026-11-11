Чоловік у податковій. Фото: УНІАН

Українці, які проживають за кордоном, можуть зіткнутися з додатковими витратами під час оформлення спадщини в Україні. Навіть якщо майно переходить від матері до рідного сина, спадкоємця можуть зобов'язати сплатити максимальну ставку податку — 23%. Ключове значення в такому випадку матиме саме податкове резиденство спадкоємця.

Про це розповів юрист Вадим Оксентюк, передають Новини.LIVE.

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Від чого залежить розмір податку на спадщину

Оподаткування спадщини в Україні відбувається з урахуванням рівня споріднення між спадкоємцем та спадкодавцем та податкового резидентства.

Наприклад, якщо син приймає спадщину від батька й вони обидва є резидентами України, податки не сплачуються. Аналогічне правило поширюється на членів сім'ї другого ступеня споріднення.

Якщо спадщина приймається від неблизького родича, наприклад, тітки або дядька, спадкоємці резиденти сплачують 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

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Заплатити 18% ПДФО та 5% військового збору доведеться, якщо спадкодавець або спадкоємець є нерезидентом України. Така ставка застосовується незалежно від родинних зв'язків та розраховується на підставі оціночної вартості майна.

Приклад розрахунку податку

Наприклад, мати залишила рідному сину квартиру оціночною вартістю 2 мільйони гривень.

Якщо син є резидентом України, то сума податку за успадковану нерухомість становитиме 0 грн. Якщо ж син проживає в іншій країні та не є резидентом України, йому доведеться заплатити 23% від оціночної вартості квартири, тобто 460 000 грн.

Та сама квартира і той самий спадкоємець, але кардинально різні податкові ставки через резидентський статус.

Коли сплачується податок за спадщину

Як пояснює юрист Вадим Оксентюк, нерезиденту варто платити податок до нотаріального оформлення спадщини. Якщо відповідної квитанції не буде, нотаріус не видасть свідоцтво про право на спадщину.

Фахівець також наголошує, що подарувати нерухомість родичу за життя не означає уникнути оподаткування. Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України, подарунки від фізичних осіб оподатковуються за тими самими правилами, що й спадщина.

Як визначають податкове резидентство

За поясненням юриста, статус податкового резидента визначається відповідно до підпункту 14.1.213 Податкового кодексу України. Зокрема, враховують наявність житла в Україні, строк перебування в країні та центр життєвих інтересів.

При цьому прописка або країна, де перебуває громадянин, не визначають статус автоматично. Чимало українців, які проживають за кордоном, формально залишаються резидентами України. Тому перевірити статус та зібрати докази резидентства варто ще до звернення до нотаріуса, щоб застосувалася правильна ставка оподаткування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, про порядок отримання спадщини без документів. Якщо спадкодавець за життя не оформив право власності на майно, це може зробити спадкоємець. Щоб узаконити спадкові права необхідно подати відповідну заяву та документи.

Також Новини.LIVE писали, про отримання спадщини від далеких родичів. Спадкоємцю доведеться сплатити 10% від вартісті успадкованого майна. Наприклад, якщо квартира оцінена у 1 800 000 грн, заплатити доведеться 180 000 грн.