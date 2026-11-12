Жінка з банківською карткою за ноутбуком. Фото: Magnific

Чимало українців користуються платформами для розміщення оголошень, щоб швидко продати непотрібні речі та отримати гроші на картку. Однак перекази від різних осіб можуть зацікавити фінансовий моніторинг. Сам по собі продаж старого телефона, дитячого велосипеда чи ноутбука через OLX не загрожує блокуванням, але в окремих випадках банк може поставити незручні питання.

Про це повідомляє юридична компанія YANKIV, передають Новини.LIVE.

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Перевірки OLX — правда чи міф

Як зазначають юристи, у мережі поширюються повідомлення про масові перевірки переказів після продажу товарів через платформи OLX або Prom. Через це виникає враження, що банки контролюють маркетплейси та знають про кожну угоду. Але це зовсім не відповідає дійсності.

Насправді банк отримує інформацію лише про банківську операцію й не бачить що саме продав клієнт та через який сайт знайшов покупця. Банки просто аналізують фінансові надходження, а так званих "перевірок OLX" не існує.

Що бачить банк і коли може ініціювати перевірку

Якщо людина отримує переказ на картку за продані речі, банк бачить інформацію про суму, відправника, отримувача, регулярність надходжень та інші реквізити платежу. При цьому назви товару або посилання на оголошення серед цих даних немає.

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Банк аналізує не сам факт продажу через маркетплейс, а характер і сукупність фінансових операцій. Наприклад, якщо людина один раз продає старий смартфон або іншу непотрібну річ, такий переказ зазвичай не викликає запитань.

Зовсім інша справа, коли на картку систематично надходять десятки платежів від різних відправників на приблизно однакові суми. Такі операції майже гарантовано привернуть увагу фінансового моніторингу через ознаки ризикованості. Клієнту доведеться пояснювати походження коштів, а доступ до рахунку можуть тимчасово обмежити.

Тобто увагу звертають на операції, які можуть свідчити про ризики або відрізняються від звичайної фінансової поведінки клієнта.

Продаж особистих речей та підприємницька діяльність

Якщо людина час від часу продає старі особисті речі, наприклад, меблі, техніку чи елементи декору або одяг, це не означає, що вона займається підприємницькою діяльністю. Відповідно, їй не загрожує фінансова або адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

Однак, коли продаж стає систематичним і стосується однорідного асортименту товарів — з'являються ознаки господарської діяльності. Тобто, реалізація однакових товарів через призму законодавства виглядає не так само, як продаж кількох речей різного призначення.

Податкова служба посилила контроль за інтернет-продажами, щоб запобігати ухиленню від сплати податків. Перевірки стосуються виключно сфери підприємництва, а не пересічних громадян, які продають непотрібні речі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що банки посилюють контроль за фінансовими операціями українців. Деякі перекази можуть стати приводом для детальної перевірки в межах фінмоніторингу. В зоні ризику навіть операції на невеликі суми.

Також Новини.LIVE інформували, що заблокувати можуть навіть картку з пенсією або соцдопомогою. Санкції застосовуються у відношенні боржників в межах виконавчого провадження. Однак існує можливість захистити виплати від стягнень.