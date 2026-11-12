Женщина с банковской картой за ноутбуком. Фото: Magnific

Многие украинцы пользуются платформами для размещения объявлений, чтобы быстро продать ненужные вещи и получить деньги на карту. Однако переводы от разных лиц могут привлечь внимание финансового мониторинга. Сама по себе продажа старого телефона, детского велосипеда или ноутбука через OLX не грозит блокировкой, но в отдельных случаях банк может задать неудобные вопросы.

Об этом сообщает юридическая компания YANKIV, передают Новини.LIVE.

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Проверки OLX — правда или миф

Как отмечают юристы, в сети распространяются сообщения о массовых проверках переводов после продажи товаров через платформы OLX или Prom. Из-за этого создается впечатление, что банки контролируют маркетплейсы и знают о каждой сделке. Но это совершенно не соответствует действительности.

На самом деле банк получает информацию только о банковской операции и не видит, что именно продал клиент и через какой сайт нашел покупателя. Банки просто анализируют финансовые поступления, а так называемых "проверок OLX" не существует.

Что видит банк и когда может инициировать проверку

Если человек получает перевод на карту за проданные вещи, банк видит информацию о сумме, отправителе, получателе, регулярности поступлений и других реквизитах платежа. При этом названия товара или ссылки на объявление среди этих данных нет.

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Банк анализирует не сам факт продажи через маркетплейс, а характер и совокупность финансовых операций. Например, если человек один раз продает старый смартфон или другую ненужную вещь, такой перевод обычно не вызывает вопросов.

Совсем другое дело, когда на карту систематически поступают десятки платежей от разных отправителей на примерно одинаковые суммы. Такие операции почти гарантированно привлекут внимание финансового мониторинга из-за признаков рискованности. Клиенту придется объяснять происхождение средств, а доступ к счету могут временно ограничить.

То есть внимание обращают на операции, которые могут свидетельствовать о рисках или отличаются от обычного финансового поведения клиента.

Продажа личных вещей и предпринимательская деятельность

Если человек время от времени продает старые личные вещи, например, мебель, технику, предметы интерьера или одежду, это не означает, что он занимается предпринимательской деятельностью. Соответственно, ему не грозит финансовая или административная ответственность за нарушение налогового законодательства.

Однако когда продажа становится систематической и касается однородного ассортимента товаров — появляются признаки хозяйственной деятельности. То есть реализация одинаковых товаров через призму законодательства выглядит иначе, чем продажа нескольких вещей различного назначения.

Налоговая служба усилила контроль за интернет-продажами, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Проверки касаются исключительно сферы предпринимательства, а не рядовых граждан, которые продают ненужные вещи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что банки усиливают контроль за финансовыми операциями украинцев. Некоторые переводы могут стать поводом для детальной проверки в рамках финансового мониторинга. В зоне риска находятся даже операции на небольшие суммы.

Также Новини.LIVE сообщали, что заблокировать могут даже карту с пенсией или социальной помощью. Санкции применяются в отношении должников в рамках исполнительного производства. Однако существует возможность защитить выплаты от взысканий.