Приложение "Приват 24". Фото: Новини.LIVE

Чтобы пополнение банковского счета крупной суммой не привело к блокировке карты, следует заранее подготовить объяснение о происхождении средств для целей финансового мониторинга. Банковским специалистам важно видеть не только факт наличия средств на карте, но и законное основание их получения. Однако некоторые украинцы полагают, что ответов вроде "заработал" достаточно, что является огромной ошибкой.

Какие документы подойдут для подтверждения доходов — выясняли Новини.LIVE.

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Если деньги получены в виде зарплаты или от предпринимательской деятельности

Как сообщает финансовый портал, деньги от официального заработка можно подтвердить с помощью:

справки о доходах с места работы или о начисленной зарплате;

выписки с банковского счета в другом учреждении, куда поступала зарплата;

налоговой декларации или справки ОК-5,7, которые можно сгенерировать с помощью приложения "Дія".

Для ФЛП пакет документов может быть несколько иным. Он включает налоговую декларацию плательщика единого налога или декларацию об имущественном положении и доходах, выписки со счетов, договоры, акты выполненных работ и счета-фактуры.

Предпринимателям следует помнить, что не следует смешивать предпринимательские и личные счета. Поступление необычно крупных сумм на личную карту обязательно привлечет внимание специалистов банка. Кроме того, объем полученных денег должен соответствовать задекларированным доходам.

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Продажа имущества, наследство и подарки от родственников

Если финансовый мониторинг уже заинтересовался платежом от продажи недвижимости, автомобиля или земли, то в этом случае достаточно предоставить финансовому мониторингу:

договор купли-продажи + документ, подтверждающий право собственности на проданный объект;

банковскую выписку о зачислении суммы от покупателя.

Те, кто только планирует продавать автомобиль, должны знать, что Верховная Рада утвердила законопроект, согласно которому продавец должен уплатить 23% налога с успешной сделки. Требование уплатить такую сумму возникает в том случае, если автомобиль находился в собственности менее 183 дней.

В случае получения наследства, подарка или денег от близких понадобятся свидетельство о праве на наследство или дарение, документы, подтверждающие родственные связи, и банковская выписка о переводе.

Пассивный доход и доходы, полученные за рубежом

Те, кто имеет пассивный доход, могут подтвердить происхождение средств депозитными договорами с выписками о возврате вклада и начисленных процентов, брокерскими отчетами, выписками с инвестиционных счетов или договорами купли-продажи ценных бумаг.

Наиболее тщательно банки будут проверять средства, поступающие из-за рубежа. Здесь сопроводительная документация выглядит следующим образом:

трудовой контракт или договор об оказании услуг;

справка о зарплате или иностранная налоговая декларация;

выписка со счета в зарубежном банке и квитанции об осуществлении международного перевода.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, из-за каких переводов могут заблокировать счет. Обычно банк реагирует на нетипичное поведение клиента. В частности, одной из причин может быть несоответствие анкете профиля пользователя финансового учреждения.

Также мы сообщали, что денежные переводы между Украиной и Европой могут стать проще. Верховная Рада поддержала законопроект, который может снизить сумму комиссий за перевод из-за рубежа. В будущем платежи смогут осуществляться через международную систему SEPA.