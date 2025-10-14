Чим підживити аґрус до 20 жовтня — врожай збільшиться вдвічі

Підживлення аґрусу восени для врожайності. Колаж: Новини.LIVE

Аґрус — ягідний кущ, що любить турботу навіть восени. Саме в цей час рослина готується до зими, але її коріння продовжує активно працювати, накопичуючи сили для нового сезону. Якщо встигнете підживити аґрус до 20 жовтня, наступного року він віддячить великою кількістю солодких ягід. Одне правильне добриво допоможе перезимувати, зміцнить кореневу систему та збільшить врожай аґрусу в кілька разів.

Новини.LIVE розповідає, чим підгодувати кущі аґрусу до 20 жовтня, щоб насолоджуватися смачними ягодами наступного року.

Чому важливо підживити аґрус восени

Після збору врожаю та опадання листя надземна частина аґрусу переходить у стан спокою, але коренева система ще активно працює. Саме тому осіннє підживлення є критично важливим — воно дає змогу рослині накопичити поживні речовини, необхідні для зимівлі та формування майбутніх зав'язей. Якщо цього не зробити, кущ навесні буде ослаблений і не зможе дати рясного плодоношення.

Як підготувати аґрус до підживлення

Перш ніж внести добриво, важливо провести санітарну обрізку. Видаліть усі уражені, сухі або старі гілки з темною корою, а також ті, що ростуть надто низько або горизонтально. Така чистка не лише омолоджує кущ, а й покращує доступ поживних речовин до здорових пагонів. Після обрізки приберіть опале листя — у ньому часто зберігаються збудники грибкових хвороб.

Яке осіннє добриво найкраще для аґрусу

Найефективнішим засобом для осіннього підживлення є борофоска. Її потрібно розсипати навколо пристовбурного кола з розрахунку 2 ст. л. на кущ, а потім злегка перекопати землю. До складу цього комплексного добрива входять калій, фосфор і бор — саме ті елементи, які відповідають за зимостійкість, розвиток коренів і формування великих, солодких ягід.

Таке підживлення забезпечує активне накопичення поживних речовин і стимулює закладання плодових бруньок.

Підживлення ягідного куща восени. Фото: shutterstock.com

Захист від хвороб перед зимою

Після внесення добрив не забудьте про профілактичну обробку кущів. Найкраще використати розчин мідного купоросу або будь-який фунгіцид, призначений для ягідних культур. Це вбереже аґрус від грибкових інфекцій, таких як борошниста роса, і допоможе рослині здорово увійти в зимовий період.

