Успейте до 20 октября — чем удобрить крыжовник для щедрого урожая

Успейте до 20 октября — чем удобрить крыжовник для щедрого урожая

Дата публикации 14 октября 2025 19:30
Чем подкормить крыжовник до 20 октября — урожай увеличится вдвое
Подкормка крыжовника осенью для урожайности. Коллаж: Новини.LIVE

Крыжовник — ягодный кустарник, любящий заботу даже осенью. Именно в это время растение готовится к зиме, но его корни продолжают активно работать, накапливая силы для нового сезона. Если успеете подкормить крыжовник до 20 октября, в следующем году он отблагодарит большим количеством сладких ягод. Одно правильное удобрение поможет перезимовать, укрепит корневую систему и увеличит урожай крыжовника в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить кусты крыжовника до 20 октября, чтобы наслаждаться вкусными ягодами в следующем году.

Читайте также:

Почему важно подкормить крыжовник осенью

После сбора урожая и опадения листьев надземная часть крыжовника переходит в состояние покоя, но корневая система еще активно работает. Именно поэтому осенняя подкормка является критически важной — она позволяет растению накопить питательные вещества, необходимые для зимовки и формирования будущих завязей. Если этого не сделать, куст весной будет ослаблен и не сможет дать обильного плодоношения.

Как подготовить крыжовник к подкормке

Прежде чем внести удобрение, важно провести санитарную обрезку. Удалите все пораженные, сухие или старые ветви с темной корой, а также те, что растут слишком низко или горизонтально. Такая чистка не только омолаживает куст, но и улучшает доступ питательных веществ к здоровым побегам. После обрезки уберите опавшие листья — в них часто хранятся возбудители грибковых болезней.

Какое осеннее удобрение лучше всего для крыжовника

Самым эффективным средством для осенней подкормки является борофоска. Ее нужно рассыпать вокруг приствольного круга из расчета 2 ст. л. на куст, а затем слегка перекопать землю. В состав этого комплексного удобрения входят калий, фосфор и бор — именно те элементы, которые отвечают за зимостойкость, развитие корней и формирование крупных, сладких ягод. Такая подкормка обеспечивает активное накопление питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

 

Как подготовить крыжовник к подкормке
Подкормка ягодного куста осенью. Фото: shutterstock.com

Защита от болезней перед зимой

После внесения удобрений не забудьте о профилактической обработке кустов. Лучше всего использовать раствор медного купороса или любой фунгицид, предназначенный для ягодных культур. Это убережет крыжовник от грибковых инфекций, таких как мучнистая роса, и поможет растению здорово войти в зимний период.

Марина Коваленко
Автор:
Марина Коваленко
