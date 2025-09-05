Відео
Головна Дім та город Свято Пресвятої Богородиці 2025 — чи можна працювати на городі

Свято Пресвятої Богородиці 2025 — чи можна працювати на городі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:30
Свято Пресвятої Богородиці 2025 - чи можна працювати на городі 8 вересня
Інструменти залишені біля городу. Фото: Freepik

8 вересня відзначають Народження Пресвятої Богородиці. У народі цей день пов’язували із завершенням польових робіт: важку працю відкладали, аби не "забрати силу врожаю".

Новини.LIVE пояснюють, що можна й чого не можна робити в городі та вдома цього дня.

Що не можна робити на городі та вдома

  • Копати чи обробляти землю;
  • саджати або пересаджувати рослини;
  • починати будівельні чи ремонтні роботи.

За народними повір’ями, такі дії могли нашкодити врожаю наступного року.

Які справи дозволялися вдома

  • Легкі хатні обов’язки — приготування їжі, дрібний догляд за домом;
  • турбота про худобу й птахів;
  • заготівля овочів і фруктів на зиму.

Господині часто займалися консервацією та сушінням плодів. Вважалося, що заготовки, зроблені цього дня, добре збережуться взимку.

Господиня займається консервацією.
Господиня займається консервацією. Фото: My Fermented Foods

Народні прикмети цього дня

  • Сонячна погода обіцяла теплу й довгу осінь.
  • Дощ передвіщав багатий урожай наступного року.
  • Рясна роса — до добрих хлібів у майбутньому сезоні.
  • Холодний вітер — знак ранньої зими.
  • Якщо листя швидко жовтіло — чекали ранньої осені.

8 вересня господарям радили відкласти важку працю в полі й на городі. Цей день вважали сприятливим для спокою, родинних справ та підготовки до зими, а прикмети підказували, яким буде врожай наступного року.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
