Свято Пресвятої Богородиці 2025 - чи можна працювати на городі 8 вересня

8 вересня відзначають Народження Пресвятої Богородиці. У народі цей день пов’язували із завершенням польових робіт: важку працю відкладали, аби не "забрати силу врожаю".

Новини.LIVE пояснюють, що можна й чого не можна робити в городі та вдома цього дня.

Що не можна робити на городі та вдома

Копати чи обробляти землю;

саджати або пересаджувати рослини;

починати будівельні чи ремонтні роботи.

За народними повір’ями, такі дії могли нашкодити врожаю наступного року.

Які справи дозволялися вдома

Легкі хатні обов’язки — приготування їжі, дрібний догляд за домом;

турбота про худобу й птахів;

заготівля овочів і фруктів на зиму.

Господині часто займалися консервацією та сушінням плодів. Вважалося, що заготовки, зроблені цього дня, добре збережуться взимку.

Народні прикмети цього дня

Сонячна погода обіцяла теплу й довгу осінь.

Дощ передвіщав багатий урожай наступного року.

Рясна роса — до добрих хлібів у майбутньому сезоні.

Холодний вітер — знак ранньої зими.

Якщо листя швидко жовтіло — чекали ранньої осені.

8 вересня господарям радили відкласти важку працю в полі й на городі. Цей день вважали сприятливим для спокою, родинних справ та підготовки до зими, а прикмети підказували, яким буде врожай наступного року.

