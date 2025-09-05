Свято Пресвятої Богородиці 2025 — чи можна працювати на городі
8 вересня відзначають Народження Пресвятої Богородиці. У народі цей день пов’язували із завершенням польових робіт: важку працю відкладали, аби не "забрати силу врожаю".
Новини.LIVE пояснюють, що можна й чого не можна робити в городі та вдома цього дня.
Що не можна робити на городі та вдома
- Копати чи обробляти землю;
- саджати або пересаджувати рослини;
- починати будівельні чи ремонтні роботи.
За народними повір’ями, такі дії могли нашкодити врожаю наступного року.
Які справи дозволялися вдома
- Легкі хатні обов’язки — приготування їжі, дрібний догляд за домом;
- турбота про худобу й птахів;
- заготівля овочів і фруктів на зиму.
Господині часто займалися консервацією та сушінням плодів. Вважалося, що заготовки, зроблені цього дня, добре збережуться взимку.
Народні прикмети цього дня
- Сонячна погода обіцяла теплу й довгу осінь.
- Дощ передвіщав багатий урожай наступного року.
- Рясна роса — до добрих хлібів у майбутньому сезоні.
- Холодний вітер — знак ранньої зими.
- Якщо листя швидко жовтіло — чекали ранньої осені.
8 вересня господарям радили відкласти важку працю в полі й на городі. Цей день вважали сприятливим для спокою, родинних справ та підготовки до зими, а прикмети підказували, яким буде врожай наступного року.
