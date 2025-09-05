Видео
Праздник Пресвятой Богородицы 2025 — можно ли работать на огороде

Дата публикации 5 сентября 2025 12:30
Праздник Пресвятой Богородицы 2025 - можно ли работать на огороде 8 сентября
Инструменты оставлены возле огорода. Фото: Freepik

8 сентября отмечают Рождение Пресвятой Богородицы. В народе этот день связывали с завершением полевых работ: тяжелый труд откладывали, чтобы не "забрать силу урожая".

Новини.LIVE объясняют, что можно и чего нельзя делать в огороде и дома в этот день.

Читайте также:

Что нельзя делать на огороде и дома

  • Копать или обрабатывать землю;
  • сажать или пересаживать растения;
  • начинать строительные или ремонтные работы.

По народным поверьям, такие действия могли навредить урожаю следующего года.

Какие дела разрешались дома

  • Легкие домашние обязанности — приготовление пищи, мелкий уход за домом;
  • забота о скоте и птицах;
  • заготовка овощей и фруктов на зиму.

Хозяйки часто занимались консервацией и сушкой плодов. Считалось, что заготовки, сделанные в этот день, хорошо сохранятся зимой.

Господиня займається консервацією.
Хозяйка занимается консервацией. Фото: My Fermented Foods

Народные приметы этого дня

  • Солнечная погода обещала теплую и долгую осень.
  • Дождь предвещал богатый урожай в следующем году.
  • Обильная роса — к хорошим хлебам в будущем сезоне.
  • Холодный ветер — знак ранней зимы.
  • Если листья быстро желтели — ждали ранней осени.

8 сентября хозяевам советовали отложить тяжелый труд в поле и на огороде. Этот день считали благоприятным для спокойствия, семейных дел и подготовки к зиме, а приметы подсказывали, каким будет урожай в следующем году.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
