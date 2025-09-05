Праздник Пресвятой Богородицы 2025 — можно ли работать на огороде
8 сентября отмечают Рождение Пресвятой Богородицы. В народе этот день связывали с завершением полевых работ: тяжелый труд откладывали, чтобы не "забрать силу урожая".
Новини.LIVE объясняют, что можно и чего нельзя делать в огороде и дома в этот день.
Что нельзя делать на огороде и дома
- Копать или обрабатывать землю;
- сажать или пересаживать растения;
- начинать строительные или ремонтные работы.
По народным поверьям, такие действия могли навредить урожаю следующего года.
Какие дела разрешались дома
- Легкие домашние обязанности — приготовление пищи, мелкий уход за домом;
- забота о скоте и птицах;
- заготовка овощей и фруктов на зиму.
Хозяйки часто занимались консервацией и сушкой плодов. Считалось, что заготовки, сделанные в этот день, хорошо сохранятся зимой.
Народные приметы этого дня
- Солнечная погода обещала теплую и долгую осень.
- Дождь предвещал богатый урожай в следующем году.
- Обильная роса — к хорошим хлебам в будущем сезоне.
- Холодный ветер — знак ранней зимы.
- Если листья быстро желтели — ждали ранней осени.
8 сентября хозяевам советовали отложить тяжелый труд в поле и на огороде. Этот день считали благоприятным для спокойствия, семейных дел и подготовки к зиме, а приметы подсказывали, каким будет урожай в следующем году.
