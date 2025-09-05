Праздник Пресвятой Богородицы 2025 - можно ли работать на огороде 8 сентября

Инструменты оставлены возле огорода. Фото: Freepik

8 сентября отмечают Рождение Пресвятой Богородицы. В народе этот день связывали с завершением полевых работ: тяжелый труд откладывали, чтобы не "забрать силу урожая".

Новини.LIVE объясняют, что можно и чего нельзя делать в огороде и дома в этот день.

Что нельзя делать на огороде и дома

Копать или обрабатывать землю;

сажать или пересаживать растения;

начинать строительные или ремонтные работы.

По народным поверьям, такие действия могли навредить урожаю следующего года.

Какие дела разрешались дома

Легкие домашние обязанности — приготовление пищи, мелкий уход за домом;

забота о скоте и птицах;

заготовка овощей и фруктов на зиму.

Хозяйки часто занимались консервацией и сушкой плодов. Считалось, что заготовки, сделанные в этот день, хорошо сохранятся зимой.

Хозяйка занимается консервацией. Фото: My Fermented Foods

Народные приметы этого дня

Солнечная погода обещала теплую и долгую осень.

Дождь предвещал богатый урожай в следующем году.

Обильная роса — к хорошим хлебам в будущем сезоне.

Холодный ветер — знак ранней зимы.

Если листья быстро желтели — ждали ранней осени.

8 сентября хозяевам советовали отложить тяжелый труд в поле и на огороде. Этот день считали благоприятным для спокойствия, семейных дел и подготовки к зиме, а приметы подсказывали, каким будет урожай в следующем году.

