Як відбілити тюль у домашніх умовах від жовтизни та сірості: простий спосіб

Прання тюлі дешевим засобом. Колаж: Новини.LIVE

Білосніжний тюль, навіть за регулярного прання, з часом стає сірим або набуває неприємного жовтуватого відтінку. Особливо швидко тканина втрачає свіжість на кухні, де на ній осідають пил, жир і різні запахи. Але поспішати по дорогий відбілювач не обов'язково. Є простий спосіб, що поверне чистоту.

Головним секретом білих тюлей поділились на порталі Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Як відбілити старий тюль від сірості та жовтизни

Спочатку тюль потрібно добре витрусити від пилу. Якщо такої можливості немає, замочіть його приблизно на годину у прохолодній чистій воді. Це допоможе прибрати частину пилу та поверхневого бруду, який інакше залишиться у воді під час основного прання.

Після цього приготуйте простий розчин. На кожен літр прохолодної води знадобляться 1 ст. л. харчової соди та 1 ст. л. звичайної солі. Тобто на 3 літри води беруть по 3 ложки кожного засобу. Добре розмішайте сіль і соду, а потім повністю занурте тюль у воду. Залиште його приблизно на 1-1,5 години. Сода допомагає прибрати запахи та легкі забруднення, а попереднє замочування полегшує подальше прання.

Важливо враховувати склад матеріалу. Якщо тюль виготовлений із дуже делікатної тканини, перед використанням соди перевірте рекомендації виробника на етикетці та спочатку протестуйте спосіб на непомітній ділянці.

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Після замочування тканину можна легенько прополоскати руками та обережно відтиснути воду. Скручувати тюль не варто, щоб не пошкодити та не деформувати тонке полотно. Далі покладіть його у пральну машину та додайте невелику кількість гелю для прання. Оптимально вибрати делікатний режим або програму для синтетики та температуру 30°C, якщо це дозволяє етикетка виробу. Сильний віджим краще вимкнути, а додаткове полоскання, навпаки, стане у пригоді.

Як висушити тюль без прасування

Після прання не залишайте вологу тканину надовго у барабані. Тюль можна одразу розвісити на карнизі або акуратно розкласти на сушарці. Під власною вагою волога тканина поступово розправляється, тому після висихання на ній залишається значно менше складок.

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