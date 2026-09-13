Как отбелить тюль в домашних условиях от желтизны и серости: простой способ

Стирка тюля с помощью недорогого средства. Коллаж: Новини.LIVE

Белоснежный тюль, даже при регулярной стирке, со временем становится серым или приобретает неприятный желтоватый оттенок. Особенно быстро ткань теряет свежесть на кухне, где на ней оседают пыль, жир и различные запахи. Но спешить покупать дорогой отбеливатель не обязательно. Есть простой способ, который вернет чистоту.

Главным секретом белых тюлей поделились на портале Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Как отбелить старый тюль от серости и желтизны

Сначала тюль нужно хорошо вытряхнуть от пыли. Если такой возможности нет, замочите его примерно на час в прохладной чистой воде. Это поможет удалить часть пыли и поверхностной грязи, которая иначе останется в воде во время основной стирки.

После этого приготовьте простой раствор. На каждый литр прохладной воды понадобится 1 ст. л. пищевой соды и 1 ст. л. обычной соли. То есть на 3 литра воды берут по 3 ложки каждого средства. Хорошо размешайте соль и соду, а затем полностью погрузите тюль в воду. Оставьте его примерно на 1-1,5 часа. Сода помогает устранить запахи и лёгкие загрязнения, а предварительное замачивание облегчает дальнейшую стирку.

Важно учитывать состав материала. Если тюль изготовлен из очень деликатной ткани, перед использованием соды проверьте рекомендации производителя на этикетке и сначала протестируйте метод на незаметном участке.

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После замачивания ткань можно слегка прополоскать руками и осторожно отжать воду. Скручивать тюль не стоит, чтобы не повредить и не деформировать тонкое полотно. Затем положите его в стиральную машину и добавьте небольшое количество геля для стирки. Оптимально выбрать деликатный режим или программу для синтетики и температуру 30°C, если это позволяет этикетка изделия. Сильный отжим лучше отключить, а дополнительное полоскание, наоборот, пригодится.

Как высушить тюль без глажки

После стирки не оставляйте влажную ткань надолго в барабане. Тюль можно сразу развесить на карнизе или аккуратно разложить на сушилке. Под собственным весом влажная ткань постепенно расправляется, поэтому после высыхания на ней остается значительно меньше складок.

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