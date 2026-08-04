Сколько раз в день можно стирать, не повредив стиральную машину: ответ специалистов

Женщина включает стиральную машину. Коллаж: Новини.LIVE

Стиральная машина — незаменимый помощник в доме. Но уверены ли вы, что используете технику правильно и не сокращаете срок ее службы? Существуют простые правила, которые помогут стиральной машине исправно работать долгие годы.

Новини.LIVE со ссылкой на Better Homes & Gardens рассказывает, сколько раз в день можно стирать без риска для стиральной машины и какие привычки помогут избежать дорогостоящего ремонта.

Сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Большинство современных стиральных машин рассчитаны на регулярную эксплуатацию. Для обычной семьи вполне нормальным режимом считаются два-три полноценных цикла стирки в день.

Когда белья накопилось больше, например после путешествия, ремонта или генеральной уборки, техника может выдержать и дополнительные запуски. В то же время специалисты советуют не устраивать "марафон" из пяти-шести циклов подряд на постоянной основе.

Оптимально оставлять между стирками перерыв примерно на 30-60 минут. За это время двигатель, нагревательный элемент и электронные компоненты успевают остыть, что помогает снизить нагрузку на внутренние узлы.

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Еще один полезный совет — не запускать машину полупустой. Лучше накопить достаточное количество вещей для одной полной загрузки, но не превышать максимально допустимый вес. Это позволяет экономить воду и электроэнергию и уменьшает количество лишних циклов.

Можно ли запускать стиральную машину каждый день

Ответ специалистов однозначен: да, современную стиральную машину можно использовать каждый день. Один, два или даже три цикла стирки в течение дня не нанесут ей вреда, если не перегружать барабан, давать технике небольшой перерыв между длительными программами и регулярно ухаживать за ней.

В какое время суток лучше стирать

Эксперты по энергоэффективности обращают внимание ещё на один нюанс — время запуска стиральной машины. Лучше всего стирать в часы наименьшей нагрузки на электросеть. Обычно это раннее утро или поздний вечер. Зато в жаркие дни желательно избегать запуска техники примерно с 15:00 до 19:00. В этот период нагрузка на электросеть часто бывает самой высокой из-за активного использования кондиционеров, что в некоторых странах может влиять на стоимость электроэнергии.

Какие ошибки при эксплуатации сокращают срок службы стиральной машины

Поломки возникают из-за неправильной эксплуатации. Больше всего вреда технике наносят:

перегрузка барабана;

чрезмерное количество стирального порошка или геля;

жесткая вода без регулярной очистки от накипи;

отсутствие ухода за фильтрами, уплотнителем и лотком;

перепады напряжения в электросети.

Когда машина постоянно работает с превышением допустимой нагрузки, двигатель и подшипники изнашиваются значительно быстрее. Не менее опасны вещи с большим количеством песка, строительной пыли или шерсти животных, если их не очистить перед стиркой.

Также, если вы запускаете стирку вечером, не оставляйте мокрое белье в барабане до утра. Длительное пребывание вещей во влажной среде может привести к появлению затхлого запаха или даже плесени.

Сколько лет может прослужить стиральная машина

Производители закладывают ресурс большинства современных моделей примерно на 10-15 лет эксплуатации. В ходе заводских испытаний техника нередко проходит тестирование на 2 500-5 000 циклов стирки. Если пользоваться машиной несколько раз в неделю или даже ежедневно без перегрузок, этого запаса прочности хватает на много лет. Премиальные модели при надлежащем уходе нередко работают до 20 лет без серьезных неисправностей.

Как продлить срок службы стиральной машины

Чтобы стиральная машина работала дольше без ремонта, достаточно соблюдать простые правила:

не перегружайте барабан;

используйте рекомендуемое количество моющего средства;

после завершения стирки оставляйте люк и контейнер для порошка открытыми для проветривания;

примерно раз в месяц очищайте барабан, резиновую манжету, сливной фильтр и лоток для моющих средств;

если вода жесткая, регулярно очищайте нагревательный элемент от накипи или используйте средства для смягчения воды.

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