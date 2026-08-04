Скільки разів на день можна прати без шкоди для пральної машини: відповідь фахівців

Жінка включає пральну машину. Колаж: Новини.LIVE

Пральна машинка — незамінний помічник вдома. Але чи впевнені ви, що використовуєте техніку правильно й не скорочуєте термін її служби? Є прості правила, які допоможуть пралці працювати справно багато років.

Новини.LIVE з посиланням на Better Homes & Gardens розповідає, скільки разів на день можна прати без ризику для пральної машини та які звички допоможуть уникнути дорогого ремонту.

Скільки разів на день можна запускати пральну машину

Більшість сучасних пральних машин розраховані на регулярну експлуатацію. Для звичайної родини цілком нормальним режимом вважаються два-три повноцінні цикли прання на день.

Коли білизни накопичилося більше, наприклад після подорожі, ремонту чи генерального прибирання, техніка може витримати й додаткові запуски. Водночас спеціалісти радять не влаштовувати "марафон" із п'яти-шести циклів поспіль на постійній основі.

Оптимально залишати між праннями перерву приблизно на 30-60 хвилин. За цей час двигун, нагрівальний елемент і електронні компоненти встигають охолонути, що допомагає знизити навантаження на внутрішні вузли.

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Ще одна корисна порада — не запускати машину напівпорожньою. Краще накопичити достатню кількість речей для одного повного завантаження, але не перевищувати максимально допустиму вагу. Це дозволяє економити воду й електроенергію та зменшує кількість зайвих циклів.

Чи можна запускати пральну машину щодня

Відповідь фахівців однозначна: так, сучасну пральну машину можна використовувати щодня. Один, два або навіть три цикли прання протягом дня не завдадуть їй шкоди, якщо не перевантажувати барабан, давати техніці короткий відпочинок між тривалими програмами та регулярно доглядати за нею.

У який час доби краще прати

Експерти з енергоефективності звертають увагу ще на один нюанс — час запуску пральної машини. Найкраще прати в години найменшого навантаження на електромережу. Зазвичай це ранній ранок або пізній вечір. Натомість у спекотні дні бажано уникати запуску техніки приблизно з 15:00 до 19:00. У цей період навантаження на електромережі часто є найвищим через активне використання кондиціонерів, що в окремих країнах може впливати на вартість електроенергії.

Які помилки під час експлуатації скорочують життя пральної машини

Поломки виникають через неправильну експлуатацію. Найбільше шкодять техніці:

перевантаження барабана;

надмірна кількість прального порошку або гелю;

жорстка вода без регулярного очищення від накипу;

відсутність догляду за фільтрами, ущільнювачем і лотком;

перепади напруги в електромережі.

Коли машина постійно працює із перевищенням допустимого навантаження, двигун і підшипники зношуються значно швидше. Не менш небезпечними є речі з великою кількістю піску, будівельного пилу чи шерсті тварин, якщо їх не очистити перед пранням.

Також якщо ви запускаєте прання ввечері, не залишайте мокру білизну в барабані до ранку. Тривале перебування речей у вологому середовищі може призвести до появи затхлого запаху або навіть плісняви.

Скільки років може прослужити пральна машина

Виробники закладають ресурс більшості сучасних моделей приблизно на 10-15 років експлуатації. Під час заводських випробувань техніка нерідко проходить тестування на 2 500-5 000 циклів прання. Якщо користуватися машиною кілька разів на тиждень або навіть щодня без перевантажень, цього запасу міцності вистачає на багато років. Преміальні моделі за належного догляду нерідко працюють до 20 років без серйозних несправностей.

Як продовжити термін служби пральної машини

Щоб пральна машина працювала довше без ремонту, достатньо дотримуватися простих правил:

не перевантажуйте барабан;

використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу;

після завершення прання залишайте люк і контейнер для порошку відкритими для провітрювання;

приблизно раз на місяць очищайте барабан, гумову манжету, зливний фільтр і лоток для мийних засобів;

якщо вода жорстка, регулярно очищайте нагрівальний елемент від накипу або використовуйте засоби для пом'якшення води.

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