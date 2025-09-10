Девід Бекхем здивував фанатів осіннім урожаєм зі свого городу - фото врожаю екс-футболіста

Девід Бекхем показав врожай на своєму городі — фото
Девід Бекхем здивував фанів серією фото з власного городу в Англії. На його грядках дозріли овочі, а в саду — фрукти. Спортсмен поділився кадрами в Instagram.
Новини.LIVE розповідає, чому футболіст захопився садівництвом і що про це думає його дружина Вікторія.
Від стадіону до грядок
Девід Бекхем давно перестав дивувати фанів лише футбольними успіхами. Тепер він став прикладом того, як навіть суперзірка може знайти задоволення у простих речах. На своїй ділянці у Котсуолдсі, Англія, він облаштував город і сад, а результати показує у соцмережах.
Що виростив цього сезону
У новій серії фото Девід похвалився врожаєм. На його грядках достигли гарбузи, баклажани, соковиті помідори чері та кілька сортів капусти й зелені. У саду він зібрав яблука та сливи.
Хобі, яке стало терапією
Садівництвом Бекхем захопився під час локдауну. Тоді він посадив перші овочі, завів курей і навіть вулики. З часом робота на землі перетворилася для нього на спосіб розслабитися й отримувати задоволення, адже це дарує спокій і відновлює сили.
Реакція дружини
Дружина Вікторія ставиться до нового захоплення чоловіка з гумором. Вона жартує, що Девід виглядає "як дідусь із лопатою". Та насправді дизайнерка підтримує чоловіка, адже сама дотримується правильного харчування й цінує натуральні продукти.
