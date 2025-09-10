Девід Бекхем здивував фанатів осіннім урожаєм зі свого городу - фото врожаю екс-футболіста

Девід Бекхем збирає урожай з грядки. Фото: davidbeckham/instagram

Девід Бекхем здивував фанів серією фото з власного городу в Англії. На його грядках дозріли овочі, а в саду — фрукти. Спортсмен поділився кадрами в Instagram.

Новини.LIVE розповідає, чому футболіст захопився садівництвом і що про це думає його дружина Вікторія.

Реклама

Читайте також:

Від стадіону до грядок

Девід Бекхем давно перестав дивувати фанів лише футбольними успіхами. Тепер він став прикладом того, як навіть суперзірка може знайти задоволення у простих речах. На своїй ділянці у Котсуолдсі, Англія, він облаштував город і сад, а результати показує у соцмережах.

Реклама

Гарбуз із городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Зелені грядки у саду Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Що виростив цього сезону

У новій серії фото Девід похвалився врожаєм. На його грядках достигли гарбузи, баклажани, соковиті помідори чері та кілька сортів капусти й зелені. У саду він зібрав яблука та сливи.

Соковиті помідори чері з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Баклажан із теплиці Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Хобі, яке стало терапією

Садівництвом Бекхем захопився під час локдауну. Тоді він посадив перші овочі, завів курей і навіть вулики. З часом робота на землі перетворилася для нього на спосіб розслабитися й отримувати задоволення, адже це дарує спокій і відновлює сили.

Реклама

Ряди капусти на городі Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Сливи з саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі. Фото: davidbeckham/instagram

Реакція дружини

Дружина Вікторія ставиться до нового захоплення чоловіка з гумором. Вона жартує, що Девід виглядає "як дідусь із лопатою". Та насправді дизайнерка підтримує чоловіка, адже сама дотримується правильного харчування й цінує натуральні продукти.

Девід Бекхем у своєму саду з яблунями та улюбленими собаками. Фото: victoriabeckham/instagram

Ми вже розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Раніше пояснювали те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Ми писали про те, коли і які сидерати сіяти восени.

Детальніше ми розповідали про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.