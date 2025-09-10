Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Девід Бекхем показав врожай на своєму городі — фото

Девід Бекхем показав врожай на своєму городі — фото

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:01
Девід Бекхем здивував фанатів осіннім урожаєм зі свого городу - фото врожаю екс-футболіста
Девід Бекхем збирає урожай з грядки. Фото: davidbeckham/instagram

Девід Бекхем здивував фанів серією фото з власного городу в Англії. На його грядках дозріли овочі, а в саду — фрукти. Спортсмен поділився кадрами в Instagram.

Новини.LIVE розповідає, чому футболіст захопився садівництвом і що про це думає його дружина Вікторія.

Реклама
Читайте також:

Від стадіону до грядок

Девід Бекхем давно перестав дивувати фанів лише футбольними успіхами. Тепер він став прикладом того, як навіть суперзірка може знайти задоволення у простих речах. На своїй ділянці у Котсуолдсі, Англія, він облаштував город і сад, а результати показує у соцмережах.

Реклама
Гарбуз із городу Девіда Бекхема
Гарбуз із городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram
Зелені грядки у саду Девіда Бекхема.
Зелені грядки у саду Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Що виростив цього сезону

У новій серії фото Девід похвалився врожаєм. На його грядках достигли гарбузи, баклажани, соковиті помідори чері та кілька сортів капусти й зелені. У саду він зібрав яблука та сливи.

Соковиті помідори чері з городу Девіда Бекхема.
Соковиті помідори чері з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram
Баклажан із теплиці Девіда Бекхема.
Баклажан із теплиці Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Хобі, яке стало терапією

Садівництвом Бекхем захопився під час локдауну. Тоді він посадив перші овочі, завів курей і навіть вулики. З часом робота на землі перетворилася для нього на спосіб розслабитися й отримувати задоволення, адже це дарує спокій і відновлює сили.

Реклама
Ряди капусти на городі Девіда Бекхема.
Ряди капусти на городі Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram
Сливи з саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі.
Сливи з саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі. Фото: davidbeckham/instagram

Реакція дружини

Дружина Вікторія ставиться до нового захоплення чоловіка з гумором. Вона жартує, що Девід виглядає "як дідусь із лопатою". Та насправді дизайнерка підтримує чоловіка, адже сама дотримується правильного харчування й цінує натуральні продукти.

Девід Бекхем у своєму саду з яблунями та улюбленими собаками.
Девід Бекхем у своєму саду з яблунями та улюбленими собаками. Фото: victoriabeckham/instagram

Ми вже розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Раніше пояснювали те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Ми писали про те, коли і які сидерати сіяти восени.

Детальніше ми розповідали про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.

врожай рослини Девід Бекхем город сад
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації