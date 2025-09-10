Дэвид Бекхэм удивил фанатов осенним урожаем со своего огорода - фото урожая экс-футболиста

Дэвид Бекхэм показал урожай на своем огороде — фото
Дэвид Бекхэм удивил фанов серией фото с собственного огорода в Англии. На его грядках созрели овощи, а в саду — фрукты. Спортсмен поделился кадрами в Instagram.
Новини.LIVE рассказывает, почему футболист увлекся садоводством и что об этом думает его жена Виктория.
От стадиона до грядок
Дэвид Бекхэм давно перестал удивлять фанов только футбольными успехами. Теперь он стал примером того, как даже суперзвезда может найти удовольствие в простых вещах. На своем участке в Котсуолдсе, Англия, он обустроил огород и сад, а результаты показывает в соцсетях.
Что вырастил в этом сезоне
В новой серии фото Дэвид похвастался урожаем. На его грядках поспели тыква, баклажаны, сочные помидоры черри и несколько сортов капусты и зелени. В саду он собрал яблоки и сливы.
Хобби, которое стало терапией
Садоводством Бекхэм увлекся во время локдауна. Тогда он посадил первые овощи, завел кур и даже ульи. Со временем работа на земле превратилась для него в способ расслабиться и получать удовольствие, ведь это дарит спокойствие и восстанавливает силы.
Реакция жены
Супруга Виктория относится к новому увлечению мужа с юмором. Она шутит, что Дэвид выглядит "как дедушка с лопатой". Но на самом деле дизайнер поддерживает мужа, ведь сама придерживается правильного питания и ценит натуральные продукты.
