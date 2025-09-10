Видео
Главная Дом и огород Дэвид Бекхэм показал урожай на своем огороде — фото

Дэвид Бекхэм показал урожай на своем огороде — фото

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:01
Дэвид Бекхэм удивил фанатов осенним урожаем со своего огорода - фото урожая экс-футболиста
Дэвид Бекхэм собирает урожай с грядки. Фото: davidbeckham/instagram

Дэвид Бекхэм удивил фанов серией фото с собственного огорода в Англии. На его грядках созрели овощи, а в саду — фрукты. Спортсмен поделился кадрами в Instagram.

Новини.LIVE рассказывает, почему футболист увлекся садоводством и что об этом думает его жена Виктория.

От стадиона до грядок

Дэвид Бекхэм давно перестал удивлять фанов только футбольными успехами. Теперь он стал примером того, как даже суперзвезда может найти удовольствие в простых вещах. На своем участке в Котсуолдсе, Англия, он обустроил огород и сад, а результаты показывает в соцсетях.

Гарбуз із городу Девіда Бекхема
Тыква с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram
Зелені грядки у саду Девіда Бекхема.
Зеленые грядки в саду Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram

Что вырастил в этом сезоне

В новой серии фото Дэвид похвастался урожаем. На его грядках поспели тыква, баклажаны, сочные помидоры черри и несколько сортов капусты и зелени. В саду он собрал яблоки и сливы.

Соковиті помідори чері з городу Девіда Бекхема.
Сочные помидоры черри с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram
Баклажан із теплиці Девіда Бекхема.
Баклажан из теплицы Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram

Хобби, которое стало терапией

Садоводством Бекхэм увлекся во время локдауна. Тогда он посадил первые овощи, завел кур и даже ульи. Со временем работа на земле превратилась для него в способ расслабиться и получать удовольствие, ведь это дарит спокойствие и восстанавливает силы.

Ряди капусти на городі Девіда Бекхема.
Ряды капусты на огороде Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram
Сливи з саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі.
Сливы из сада Дэвида Бекхэма в Котсуолдсе. Фото: davidbeckham/instagram

Реакция жены

Супруга Виктория относится к новому увлечению мужа с юмором. Она шутит, что Дэвид выглядит "как дедушка с лопатой". Но на самом деле дизайнер поддерживает мужа, ведь сама придерживается правильного питания и ценит натуральные продукты.

Девід Бекхем у своєму саду з яблунями та улюбленими собаками.
Дэвид Бекхэм в своем саду с яблонями и любимыми собаками. Фото: victoriabeckham/instagram

