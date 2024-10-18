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Які продукти треба їсти всім чоловікам — що радять медики

18 жовтня 2024 23:00
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Що треба їсти чоловікам — список важливих продуктів
Чоловік, який лізе до холодильника. Фото: manly.nl
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Найкращі продукти харчування для підтримки чоловічого здоров’я. Медики розповіли, що варто додати до свого раціону всім чоловікам, щоб покращити якість сперматозоїдів і відчути справжнє щастя від батьківства, якщо таке планується.

Про це повідомляє The Health Site.

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Гарбузове насіння

До складу гарбузового насіння входить велика кількість цинку, який є важливим компонентом для вироблення сперматозоїдів. Якщо в чоловічому організмі не вистачає цинку, рівень тестостерону знижується, і чоловік ризикує втратити можливість стати батьком.

Тыквенные семечки
Гарбузи та їхнє насіння. Фото: Freepik

Темний шоколад

Цей продукт також вважається важливим для чоловічого здоров’я, адже до його складу входить велика кількість амінокислот L-аргініну. Науковці довели, що ця амінокислота збільшує кількість сперматозоїдів вдвічі, а це дуже важливо для чоловіків. До того ж, медики радять їсти більш темний шоколад.

Темный шоколад
Плитка темного шоколаду на столі. Фото: Pinterest

Гранатовий сік

Сік з гранату вважається джерелом антиоксидантів, які здатні покращувати якість сперматозоїдів. Вживаючи гранатовий сік, у чоловіка зменшується еректильна дисфункція і підвищується активність у ліжку, що дуже важливо для стосунків.

Гранатовый сок
Гранат і сік з нього. Фото: Pinterest

Темні листові овочі

До чоловічого раціону харчування медики також рекомендують додати темні листові овочі, які мають багато фолієвої кислоти і, тим самим, допомагають здоровим сперматозоїдам вироблятися в організмі чоловіків. Йдеться про такі овочі, як:

  • Спаржа
  • Брюссельська капуста
  • Салат
  • Шпинат
Спаржа
Спаржа у мисці на столі. Фото: The Spruse Eats

Апельсин

Як відомо, апельсин — це справжнє джерело вітаміну С, який покращує рухливість, а також кількість і морфологію сперматозоїдів. Щоб отримати якомога більше цього вітаміну, медики рекомендують додати до свого раціону такі продукти, як:

  • Брокколі
  • Помідори
  • Білокачанна і брюссельська капуста
Апельсин
Апельсин у розрізаному вигляді. Фото: IDN Times

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти краще не вживати жінкам після 40 років. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна їсти жінкам, яким виповнилося 50 років. 

Також ми повідомляли про те, які продукти здатні зробити людину втомленою.

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