Що треба їсти чоловікам — список важливих продуктів

Які продукти треба їсти всім чоловікам — що радять медики
Найкращі продукти харчування для підтримки чоловічого здоров’я. Медики розповіли, що варто додати до свого раціону всім чоловікам, щоб покращити якість сперматозоїдів і відчути справжнє щастя від батьківства, якщо таке планується.
Про це повідомляє The Health Site.
Найкращі продукти для чоловіків
Гарбузове насіння
До складу гарбузового насіння входить велика кількість цинку, який є важливим компонентом для вироблення сперматозоїдів. Якщо в чоловічому організмі не вистачає цинку, рівень тестостерону знижується, і чоловік ризикує втратити можливість стати батьком.
Темний шоколад
Цей продукт також вважається важливим для чоловічого здоров’я, адже до його складу входить велика кількість амінокислот L-аргініну. Науковці довели, що ця амінокислота збільшує кількість сперматозоїдів вдвічі, а це дуже важливо для чоловіків. До того ж, медики радять їсти більш темний шоколад.
Гранатовий сік
Сік з гранату вважається джерелом антиоксидантів, які здатні покращувати якість сперматозоїдів. Вживаючи гранатовий сік, у чоловіка зменшується еректильна дисфункція і підвищується активність у ліжку, що дуже важливо для стосунків.
Темні листові овочі
До чоловічого раціону харчування медики також рекомендують додати темні листові овочі, які мають багато фолієвої кислоти і, тим самим, допомагають здоровим сперматозоїдам вироблятися в організмі чоловіків. Йдеться про такі овочі, як:
- Спаржа
- Брюссельська капуста
- Салат
- Шпинат
Апельсин
Як відомо, апельсин — це справжнє джерело вітаміну С, який покращує рухливість, а також кількість і морфологію сперматозоїдів. Щоб отримати якомога більше цього вітаміну, медики рекомендують додати до свого раціону такі продукти, як:
- Брокколі
- Помідори
- Білокачанна і брюссельська капуста
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