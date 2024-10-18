Що треба їсти чоловікам — список важливих продуктів

Чоловік, який лізе до холодильника. Фото: manly.nl

Найкращі продукти харчування для підтримки чоловічого здоров’я. Медики розповіли, що варто додати до свого раціону всім чоловікам, щоб покращити якість сперматозоїдів і відчути справжнє щастя від батьківства, якщо таке планується.

Про це повідомляє The Health Site.

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Гарбузове насіння

До складу гарбузового насіння входить велика кількість цинку, який є важливим компонентом для вироблення сперматозоїдів. Якщо в чоловічому організмі не вистачає цинку, рівень тестостерону знижується, і чоловік ризикує втратити можливість стати батьком.

Гарбузи та їхнє насіння. Фото: Freepik

Темний шоколад

Цей продукт також вважається важливим для чоловічого здоров’я, адже до його складу входить велика кількість амінокислот L-аргініну. Науковці довели, що ця амінокислота збільшує кількість сперматозоїдів вдвічі, а це дуже важливо для чоловіків. До того ж, медики радять їсти більш темний шоколад.

Плитка темного шоколаду на столі. Фото: Pinterest

Гранатовий сік

Сік з гранату вважається джерелом антиоксидантів, які здатні покращувати якість сперматозоїдів. Вживаючи гранатовий сік, у чоловіка зменшується еректильна дисфункція і підвищується активність у ліжку, що дуже важливо для стосунків.

Гранат і сік з нього. Фото: Pinterest

Темні листові овочі

До чоловічого раціону харчування медики також рекомендують додати темні листові овочі, які мають багато фолієвої кислоти і, тим самим, допомагають здоровим сперматозоїдам вироблятися в організмі чоловіків. Йдеться про такі овочі, як:

Спаржа

Брюссельська капуста

Салат

Шпинат

Спаржа у мисці на столі. Фото: The Spruse Eats

Апельсин

Як відомо, апельсин — це справжнє джерело вітаміну С, який покращує рухливість, а також кількість і морфологію сперматозоїдів. Щоб отримати якомога більше цього вітаміну, медики рекомендують додати до свого раціону такі продукти, як:

Брокколі

Помідори

Білокачанна і брюссельська капуста

Апельсин у розрізаному вигляді. Фото: IDN Times

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