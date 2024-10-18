Что нужно есть мужчинам — список важных продуктов

Какие продукты нужно есть всем мужчинам — что советуют медики
Самые лучшие продукты питания для поддержки мужского здоровья. Медики рассказали, что следует добавить в свой рацион всем мужчинам, чтобы улучшить качество сперматозоидов и испытать настоящее счастье от отцовства, если такое планируется.
Об этом сообщает The Health Site.
Самые лучшие продукты для мужчин
Тыквенные семена
В состав тыквенных семян входит большое количество цинка, который является важным компонентом для выработки сперматозоидов. Если в мужском организме не хватает цинка, уровень тестостерона снижается, и мужчина рискует упустить возможность стать отцом.
Темный шоколад
Этот продукт также считается важным для мужского здоровья, ведь в его состав входит большое количество аминокислот L-аргинина. Ученые доказали, что эта аминокислота увеличивает количество сперматозоидов вдвое, а это очень важно для мужчин. К тому же, медики советуют есть более темный шоколад.
Гранатовый сок
Сок с граната считается источником антиоксидантов, способных улучшать качество сперматозоидов. Употребляя гранатовый сок, у мужчины уменьшается эректильная дисфункция и повышается активность в постели, что очень важно для отношений.
Темные листовые овощи
В мужской рацион питания медики также рекомендуют добавить темные листовые овощи, которые имеют много фолиевой кислоты и, тем самым, помогают здоровым сперматозоидам вырабатываться в организме мужчин. Речь идет о таких овощах, как:
- Спаржа
- Брюссельская капуста
- Салат
- Шпинат
Апельсин
Как известно, апельсин — это настоящий источник витамина С, улучшающий подвижность, а также количество и морфологию сперматозоидов. Чтобы получить как можно больше этого витамина, медики рекомендуют добавить в свой рацион такие продукты, как:
- Брокколи
- Помидоры
- Белокочанная и брюссельская капуста
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