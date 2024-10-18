Что нужно есть мужчинам — список важных продуктов

Мужчина, который лезет в холодильник. Фото: manly.nl

Самые лучшие продукты питания для поддержки мужского здоровья. Медики рассказали, что следует добавить в свой рацион всем мужчинам, чтобы улучшить качество сперматозоидов и испытать настоящее счастье от отцовства, если такое планируется.

Об этом сообщает The Health Site.

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Тыквенные семена

В состав тыквенных семян входит большое количество цинка, который является важным компонентом для выработки сперматозоидов. Если в мужском организме не хватает цинка, уровень тестостерона снижается, и мужчина рискует упустить возможность стать отцом.

Тыквы и их семена. Фото: Freepik

Темный шоколад

Этот продукт также считается важным для мужского здоровья, ведь в его состав входит большое количество аминокислот L-аргинина. Ученые доказали, что эта аминокислота увеличивает количество сперматозоидов вдвое, а это очень важно для мужчин. К тому же, медики советуют есть более темный шоколад.

Плитка темного шоколада на столе. Фото: Pinterest

Гранатовый сок

Сок с граната считается источником антиоксидантов, способных улучшать качество сперматозоидов. Употребляя гранатовый сок, у мужчины уменьшается эректильная дисфункция и повышается активность в постели, что очень важно для отношений.

Гранат и сок из него. Фото: Pinterest

Темные листовые овощи

В мужской рацион питания медики также рекомендуют добавить темные листовые овощи, которые имеют много фолиевой кислоты и, тем самым, помогают здоровым сперматозоидам вырабатываться в организме мужчин. Речь идет о таких овощах, как:

Спаржа

Брюссельская капуста

Салат

Шпинат

Спаржа в миске на столе. Фото: The Spruse Eats

Апельсин

Как известно, апельсин — это настоящий источник витамина С, улучшающий подвижность, а также количество и морфологию сперматозоидов. Чтобы получить как можно больше этого витамина, медики рекомендуют добавить в свой рацион такие продукты, как:

Брокколи

Помидоры

Белокочанная и брюссельская капуста

Апельсин в разрезанном виде. Фото: IDN Times

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