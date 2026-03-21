Відпочинок за кордоном — в які країни краще не їхати у 2026 році

Пасажири зайшли у салон літака.

Визначитися з місцем, де проводити свій відпочинок — це дуже важливий крок у контексті планування усієї відпустки. Однак потрібно пам'ятати й про деякі нюанси. Наприклад, потрібно врахувати, що не усі країни чи міста можна варто включати у свій маршрут для подорожі.

Редакція Новини.LIVE розповідає про 4 локації, які туристам краще оминати у 2026 році.

Момбаса

Прибережна зона в місті Момбаса, Кенія.

У 2024 році тут побували, як пише видання Mirror, понад 2 мільйона туристів, а цього року Момбаса — друге за величиною місто в Кенії, очікує на ще більшу кількість іноземних відвідувачів.

Надмірний туризм призвів до того, що місто зіткнулося зі виснаженням ресурсів, перенаселеністю, поганими та перевантаженими дорогами, неефективною системою управління відходами – засміченими пляжами та забрудненими океанами.

Канарські острови

Відпочивальники на Канарських островах.

Цього року місцеве населення влаштували масштабні протести: до маршів приєдналися тисячі людей, які вимагали запровадження обмежень для відвідин Канарських островів. Вони вважають, що активний розвиток туризму шкодить не тільки екології, а й самому існуванню островів.

Мехіко

Одна із площ у столиціі Мексики Мехіко.

В мексиканській столиці теж незадоволені гостями з інших країн. Так, в липні 2025 року в місті спалахнули акції протесту, під час яких місцеві переслідували туристів. Мексиканці виступали проти джентрифікації, короткострокової оренди житла та зростання орендної плати.

Ф'юмічіно (приморське поселення Ізола Сакра)

Курорт за 30 км від Риму подобається туристам через близькість до аеропорту та доступом до мальовничої ​​ділянки узбережжя Середземного моря.

Популярність цього місця призвела до того, що тут почали активно будувати інфраструктуру для відпочивальників. А згодом вирішили звести масштабний порт для круїзних кораблів. Що дуже не сподобалося місцевим жителям, які тепер й бачити туристів не хочуть.

