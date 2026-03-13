Куди поїхати відпочити в Європі навесні — чотири цікаві напрямки

Існує група мандрівників, для яких відомі всім туристичні пам’ятки мають мало значення. Вони прагнуть побачити місця, які мало хто відвідує й мало кому відомі.

Новини.LIVE з посиланням на Traveloffpath розказує про чотири весняних європейських напрямки для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.

Пантеллерія — найпівденніший острів Італії

Острів Пантеллерія розташований значно ближче до берега Північної Африки, ніж до материкової Європи. Тому весна тут починається рано й тримає високу температуру. Коли з Сахари приходять гарячі повітряні маси, острів одразу відчуває сильний удар спеки.

Острів славиться вулканічним походженням. Поверхню вкривають кам’янисті схили, на яких розташовані виноградники. Під землею б’ють природні гарячі джерела. Берегова лінія складається зі скелястих бухт і пляжів із чорною галькою, утвореної застиглою лавою.

Сонячний острів Родос

Родос розташований біля самого східного краю Середземного моря, майка впритул до кордону Туреччини. Тут весна приходить раніше, і погода стає теплою задовго до того, як це трапляється в Іонічній частині Греції.

У березні-квітні над островом світить сонце близько дев'яти годин на добу, дощ випадає лише кілька разів, а повітря прогрівається до 21 °C. Такі умови зручні для прогулянок без жорсткого літнього пекла і для першого купального сезону на пляжі. Острів відомий своїми пляжами, які вважаються одними з наймальовничіших у всій Греції.

Перлина Туреччини — Анталія

Анталія, яку називають столицею турецького Середземномор'я, лежить на південному узбережжі країни. Клімат тут м'який: узимку погода нагадує ранню весну, а навесні - літо. Саме тому європейці обирають це місто для відпочинку на початку сезону.

У березні та квітні переважає сонячна погода, дощі трапляються рідко. Удень повітря прогрівається до 23 °C, уночі температура знижується до 14 °C. Місто стоїть безпосередньо біля моря, тому вітри з боку води пом'якшують спеку.

Середземне море в цей період має температуру близько 19 °C, тому багато людей уже заходять у море.

Чарівна спекотна Севілья

Старовинна Севілья є столицею Андалусії, автономної області Іспанії з найвищими літніми температурами. Тому найкомфортніший період для відвідування міста - це весна, до початку періоду стійкої спеки. У цю пору місто живе активним життям, тоді як у липні-серпні вулички настільки розжарюються, що над тротуарами натягують великі тенти, аби захистити перехожих від прямих сонячних променів.

Типова весняна доба приносить близько 23°C; а вже наприкінці квітня термометр може показувати 28-30°C.

Місто лежить у внутрішній частині півострова, тому пляжів поблизу немає. Але у старій частині міста знаходяться одразу три об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: палацовий комплекс Алькасар, Кафедральний собор та будівлі Генерального архіву Індій.

