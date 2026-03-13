Отдых в Европе весной — четыре лучших направления

Лучшие европейские туристические направления весны 2026 года.

Существует группа путешественников, для которых известные всем туристические достопримечательности имеют мало значения. Они стремятся увидеть места, которые мало кто посещает и мало кому известны.

Новини.LIVE со ссылкой на Traveloffpath рассказывает о четырех весенних европейских направлениях для тех, кто не хочет сталкиваться с толпой туристов в 2026 году.

Читайте также:

Пантеллерия — самый южный остров Италии

Остров Пантеллерия расположен значительно ближе к берегу Северной Африки, чем к материковой Европе. Поэтому весна здесь начинается рано и держит высокую температуру. Когда из Сахары приходят горячие воздушные массы, остров сразу чувствует сильный удар жары.

Остров славится вулканическим происхождением. Поверхность покрывают каменистые склоны, на которых расположены виноградники. Под землей бьют природные горячие источники. Береговая линия состоит из скалистых бухт и пляжей с черной галькой, образованной застывшей лавой.

Солнечный остров Родос

Родос расположен у самой восточной оконечности Средиземного моря, майка вплотную к границе Турции. Здесь весна приходит раньше, и погода становится теплой задолго до того, как это случается в Ионической части Греции.

В марте-апреле над островом светит солнце около девяти часов в сутки, дождь выпадает лишь несколько раз, а воздух прогревается до 21 °C. Такие условия удобны для прогулок без жесткого летнего ада и для первого купального сезона на пляже. Остров известен своими пляжами, которые считаются одними из самых живописных во всей Греции.

Жемчужина Турции — Анталия

Анталия, которую называют столицей турецкого Средиземноморья, лежит на южном побережье страны. Климат здесь мягкий: зимой погода напоминает раннюю весну, а весной — лето. Именно поэтому европейцы выбирают этот город для отдыха в начале сезона.

В марте и апреле преобладает солнечная погода, дожди случаются редко. Днем воздух прогревается до 23 °C, ночью температура снижается до 14 °C. Город стоит непосредственно у моря, поэтому ветры со стороны воды смягчают жару.

Средиземное море в этот период имеет температуру около 19 °C, поэтому многие люди уже заходят в море.

Очаровательная жаркая Севилья

Старинная Севилья является столицей Андалусии, автономной области Испании с самыми высокими летними температурами. Поэтому самый комфортный период для посещения города — это весна, до начала периода устойчивой жары. В это время город живёт активной жизнью, тогда как в июле-августе улочки настолько раскаляются, что над тротуарами натягивают большие тенты, чтобы защитить прохожих от прямых солнечных лучей.

Типичные весенние сутки приносят около 23°C; а уже в конце апреля термометр может показывать 28-30°C.

Город лежит во внутренней части полуострова, поэтому пляжей поблизости нет. Но в старой части города находятся сразу три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: дворцовый комплекс Алькасар, Кафедральный собор и здания Генерального архива Индий.

Что еще интересно знать украинцам

Также мы рассказывали о неизвестной жемчужине Лазурного берега. Хотя Франция остается одним из самых желанных и туристических направлений для путешественников, даже там есть места, почти незнакомые туристам.

Одно из них — это очаровательный городок Касси, расположенный на юге Франции, аутентичное и уютное место на побережье.

Также мы рассказывали о странах, в которых можно будет пережить Третью мировую войну.

Случится ли в мире Третья мировая война, спрогнозировать трудно, но в теории она рискует превратиться в самую разрушительную, поскольку некоторые государства имеют в своем арсенале ядерное оружие. Но при этом в мире есть места, которые война, скорее всего, не затронет.