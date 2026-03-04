Третя світова війна — куди радять їхати, щоб врятуватися від бойових дій

Люди на площі в Австрії, житлові будинки в Данії та військові в окопі. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Чи станеться у світі Третя світова війна — спрогнозувати важко. Однак повномасштабна агресія РФ проти України та збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, здається, підвищують ймовірність нової світової війни. Вона ризикує перетворитися у найбільш руйнівну, оскільки деякі держави мають у своєму арсеналі ядерну зброю.

Тож редакція Новини.LIVE вирішила розповісти про країни, в яких, ймовірно, можна буде пережити Третю світову війну.

Португалія

Ця країна, попри те, що є в НАТО, може перетворитися в одне із найбезпечніших місць у світі, якщо спалахне масштабний збройний конфлікт, пише британське видання Mirror. Усе завдяки вигідному географічному положенню, адже ворожій армії, яка поставить за мету завоювати Португалію, доведеться пройти через усю Європу.

До того ж країна володіє Азорськими островами та ще низкою островів у Північній Атлантиці. Сюди могло б евакуюватися цивільне населення, якщо напад на країну все ж станеться.

Швейцарія

Дотримувалася нейтралітету під час усіх глобальних конфліктів. Малоймовірно, що країна відступиться від своїх принципів у разі нової війни.

Австрія

Країна закріпила нейтралітет у своїй Конституції ще у 1955 року. Австрія не належить до НАТО, тож не мала б стати ціллю у новому збройному конфлікті. Однак на Сході Австрія межує з Україною, яка з 2014 року стримує збройну агресію з боку Росії.

Ірландія

З лютого 2022 року, відколи почалася повномасштабна війна РФ проти України, до Ірландії прибули понад 120 000 українцських біженців. Ірландія, як і Португалія та Австрія, не є членом НАТО, тому зберігатиме нейтралітет, якщо у світі спалахне війна.

Данія

Данія має 20 000 висококваліфікованих та дисциплінованих військовослужбовців, а ще країна може забезпечетити країнам Європи доступ до Балтійського моря та Північної Атлантики.

Також до складу Данії входить Гренландія. І ця територія може відіграти ключову роль у разі початку війни.

Раніше ми розповідали, яка країна визнана найкомфортнішою для життя. Ця держава вирізняється стабільністю та високим рівнем добробуту населення. Також писали про правила, яких потрібно дотримуватися для в'їзду до Польщі. Якщо порушити хоча б одне — у в'їзді в країну відмовлять.