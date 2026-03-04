Третья мировая война — в какие страны советуют ехать для безопасной жизни

Люди на площади в Австрии, жилые дома в Дании и военные в окопе. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Если в мире вспыхнет Третья мировая война, она может стать самой разрушительной, поскольку некоторые держат на своем вооружении смертоносное ядерное оружие. Конечно, никто не скажет точно, когда и почему начнется глобальный конфликт, но полномасштабная агрессия РФ против Украины и вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном, кажется, повышают вероятность новой мировой войны.

Поэтому редакция Новини.LIVE решила рассказать о странах, в которых, вероятно, можно будет пережить Третью мировую войну.

Португалия

Эта страна, несмотря на то, что состоит в НАТО, может превратиться в одно из самых безопасных мест в мире, если вспыхнет масштабный вооруженный конфликт, пишет британское издание Mirror. Все благодаря выгодному географическому положению, ведь вражеской армии, которая поставит целью завоевать Португалию, придется пройти через всю Европу.

К тому же страна владеет Азорскими островами и еще рядом островов в Северной Атлантике. Сюда могло бы эвакуироваться гражданское население, если нападение на страну все же произойдет.

Швейцария

Придерживалась нейтралитета во время всех глобальных конфликтов. Маловероятно, что страна отступится от своих принципов в случае новой войны.

Австрия

Страна закрепила нейтралитет в своей Конституции еще в 1955 году. Австрия не принадлежит к НАТО, поэтому не должна стать целью в новом вооруженном конфликте. Однако на Востоке Австрия граничит с Украиной, которая с 2014 года сдерживает вооруженную агрессию со стороны России.

Ирландия

С февраля 2022 года, с тех пор как началась полномасштабная война РФ против Украины, в Ирландию прибыло много украинских беженцев. Ирландия, как и Португалия и Австрия, не является членом НАТО, поэтому будет сохранять нейтралитет, если в мире вспыхнет война.

Дания

Дания имеет 20 000 высококвалифицированных и дисциплинированных военнослужащих, а еще страна может обеспечить странам Европы доступ к Балтийскому морю и Северной Атлантике.

Также в состав Дании входит Гренландия. И эта территория может сыграть ключевую роль в случае начала войны.

