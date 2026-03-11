Відео
Головна Життя Невідома перлина Лазурного берега — де розташована та як дістатися

Невідома перлина Лазурного берега — де розташована та як дістатися

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 05:20
Кассі у Франції — тихий курорт на Лазурному березі
Маловідомий туристичний напрямок у Франції. Фото: Travel Off Path. Колаж: Новини.LIVE

Франція залишається одним з найбажаніших та найтуристичніших напрямков для мандрівників. Але навіть там є місця, майже незнайомі туристам. 

Сайт Новини.LIVE з посиланням на Daily Mirror розкаже про чарівне приморське містечко Кассі, розташоване на півдні Франції — автентичне затишне місце, де немає натовпу туристів.

Читайте також:

Мальовниче приморське містечко

Ідилічне приморське містечко Кассі — це найкращий варіант для наступної поїздки за кордон, оскільки воно автентичне, доступне, вільне від натовпу туристів та з м’якою температурою навесні та восени.

Уздовж спокійної набережної розташовані гарні пляжі. Місцеві жителі живуть тут повільно і запрошують вас робити те саме. Тут немає діджейських сетів на березі моря чи нічних клубів та ресторанів.

Кассі — рай для пенсіонерів 

Кассі також є надзвичайно зручним містом для піших прогулянок, що робить його ідеальним для пенсіонерів, які шукають недороге та водночас просте для дослідження місце.

"Це маленьке рибальське містечко барвисте, мальовниче та розташоване поруч із одним із найнезвичайніших краєвидів, які я коли-небудь бачив: вражаючими вапняковими затоками, що утворюють каланки між Кассі та Марселем", — пише видання. 

До того ж, неподалік від Кассі знаходиться популярний курорт Сен-Тропе, до якого літають численні бюджетні рейси.

Що ще цікаво знати українцям

Раніше ми писали, що мандрувати світом літаком часто вигідніше за інші види транспорту. Втім, політика більшості лоукостерів, на відміну від автобусних чи залізничних перевізників, не дає можливості повернути квитки, якщо плани змінились.

Але є спосіб повернути квиток на літак і гроші за нього, якщо летіти не виходить. 

Також ми писали, який аеропорт світу вважають одним із найнебезпечніших у Європі. Справа в тому, що літаки сідають між скелястими стінами і навіть незначний відхил від заданої траєкторії одразу зменшує відстань до гір до мінімально допустимої межі. 

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
