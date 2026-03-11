Курорт Кассис на Лазурном берегу — чем известен

Малоизвестное туристическое направление во Франции. Фото: Travel Off Path. Коллаж: Новини.LIVE

Франция остается одним из самых желанных и туристических направлений для путешественников. Но даже там есть места, почти незнакомые туристам.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror расскажет об очаровательном приморском городке Кассисе, расположенном на юге Франции — аутентичном уютном месте, где нет толпы туристов.

Живописный приморский городок

Идиллический приморский городок Кассис — это лучший вариант для следующей поездки за границу, поскольку он аутентичный, доступный, свободный от толпы туристов и с мягкой температурой весной и осенью.

Вдоль спокойной набережной расположены красивые пляжи. Местные жители живут здесь медленно и приглашают вас делать то же самое. Здесь нет диджейских сетов на берегу моря или ночных клубов и ресторанов.

Кассис — рай для пенсионеров

Кассис также является чрезвычайно удобным городом для пеших прогулок, что делает его идеальным для пенсионеров, которые ищут недорогое и одновременно простое для исследования место.

"Это маленький рыбацкий городок красочный, живописный и расположен рядом с одним из самых необычных пейзажей, которые я когда-либо видел: впечатляющими известняковыми заливами между Кассисом и Марселем", — пишет издание.

К тому же, неподалеку от Кассиса находится популярный курорт Сен-Тропе, к которому летают многочисленные бюджетные рейсы.

