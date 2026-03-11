Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Неизвестная жемчужина Лазурного берега — как добраться до Кассиса

Неизвестная жемчужина Лазурного берега — как добраться до Кассиса

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 05:20
Курорт Кассис на Лазурном берегу — чем известен
Малоизвестное туристическое направление во Франции. Фото: Travel Off Path. Коллаж: Новини.LIVE

Франция остается одним из самых желанных и туристических направлений для путешественников. Но даже там есть места, почти незнакомые туристам.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror расскажет об очаровательном приморском городке Кассисе, расположенном на юге Франции — аутентичном уютном месте, где нет толпы туристов.

Реклама
Читайте также:

Живописный приморский городок

Идиллический приморский городок Кассис — это лучший вариант для следующей поездки за границу, поскольку он аутентичный, доступный, свободный от толпы туристов и с мягкой температурой весной и осенью.

Вдоль спокойной набережной расположены красивые пляжи. Местные жители живут здесь медленно и приглашают вас делать то же самое. Здесь нет диджейских сетов на берегу моря или ночных клубов и ресторанов.

Кассис — рай для пенсионеров

Кассис также является чрезвычайно удобным городом для пеших прогулок, что делает его идеальным для пенсионеров, которые ищут недорогое и одновременно простое для исследования место.

"Это маленький рыбацкий городок красочный, живописный и расположен рядом с одним из самых необычных пейзажей, которые я когда-либо видел: впечатляющими известняковыми заливами между Кассисом и Марселем", — пишет издание.

К тому же, неподалеку от Кассиса находится популярный курорт Сен-Тропе, к которому летают многочисленные бюджетные рейсы.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее мы писали, что путешествовать по миру самолетом часто выгоднее других видов транспорта. Впрочем, политика большинства лоукостеров, в отличие от автобусных или железнодорожных перевозчиков, не дает возможности вернуть билеты, если планы изменились.

Но есть способ вернуть билет на самолет и деньги за него, если лететь не получается.

Также мы писали, какой аэропорт мира считают одним из самых опасных в Европе. Дело в том, что самолеты садятся между скалистыми стенами и даже незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

Франция авиарейсы туристы отдых путешествие
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации