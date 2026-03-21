Отдых за границей - в какие страны лучше не ехать в 2026 году

Определиться с местом, где проводить свой отдых — это очень важный шаг в контексте планирования всего отпуска. Однако нужно помнить и о некоторых нюансах. Например, нужно учесть, что не все страны или города можно стоит включать в свой маршрут для путешествия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о 4 локациях, которые туристам лучше обходить в 2026 году.

Момбаса

В 2024 году здесь побывали, как пишет издание Mirror, более 2 миллионов туристов, а в этом году Момбаса — второй по величине город в Кении, ожидает еще большее количество иностранных посетителей.

Чрезмерный туризм привел к тому, что город столкнулся с истощением ресурсов, перенаселенностью, плохими и перегруженными дорогами, неэффективной системой управления отходами - замусоренными пляжами и загрязненными океанами.

Канарские острова

В этом году местное население устроили масштабные протесты: к маршам присоединились тысячи людей, которые требовали введения ограничений для посещения Канарских островов. Они считают, что активное развитие туризма вредит не только экологии, но и самому существованию островов.

Мехико

В мексиканской столице тоже недовольны гостями из других стран. Так, в июле 2025 года в городе вспыхнули акции протеста, во время которых местные преследовали туристов. Мексиканцы выступали против джентрификации, краткосрочной аренды жилья и роста арендной платы.

Фьюмичино (приморское поселение Изола Сакра)

Курорт в 30 км от Рима нравится туристам из-за близости к аэропорту и доступом к живописному участку побережья Средиземного моря.

Популярность этого места привела к тому, что здесь начали активно строить инфраструктуру для отдыхающих. А потом решили возвести масштабный порт для круизных кораблей. Что очень не понравилось местным жителям, которые теперь и видеть туристов не хотят.

Частые вопросы

Сколько стоит для украинцев билет на Мальдивы?

За билеты на Мальдивы украинцы платят от 14 000 до 16 000 гривен в одну сторону. Билеты за путешествие туда и обратно стартуют от 25 000 до 30 000 гривен. Однако цена меняется в зависимости от сезона, авиакомпании и количества пересадок.

Сколько стоят билеты в Дубай?

Цена авиабилетов в Дубай из Украины (или соседних стран) стартует примерно от 4 200-5 000 грн ($110-130) в одну сторону лоукостерами, средняя цена - около 14 000-27 000 гривен. Однако есть периоды, когда цены на билеты снижаются. Так, самые дешевые перелеты, как правило, в феврале, марте и ноябре.