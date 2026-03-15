Не только столицы: 5 европейских городов, которые удивляют туристов

Путешественники обычно составляют маршруты в известные европейские столицы: Парижу, Лондону или Амстердаму. Однако именно в малоизвестных городах ЕС можно увидеть аутентичную атмосферу. Европейские столицы давно стали визитками путешествий, но другие города дарят не меньше впечатлений.

Новини.LIVE со ссылкой на Travel off path предлагает ознакомиться с 5 недооцененными европейскими городами, которые нужно посетить, хотя они не являются столицами.

Брашов, Румыния — вместо Бухареста

Бухарест является столицей и основным транспортным хабом страны, но каждому нравится его сочетание устаревших трамваев, массивной социалистической застройки и хаотичных районов.

Иначе выглядит Брашов в Трансильвании. Это город небольшой с очень старинной атмосферой. Там есть средневековая площадь, узкие мощеные улочки, старые дворы, миниатюрные кафе.

Рядом стоит замок Бран, который считается прототипом замка Дракулу. Поклонники жанра ужасов обычно не пропускают эту локацию.

Лейден, Нидерланды — вместо Амстердама

Амстердам последние годы настолько переполнен туристами, что там очень сложно почувствовать Голландию. Город Лейден расположен совсем рядом, но атмосфера там другая.

Там тоже есть каналы, но без бесконечных очередей на лодки, старинные университетские корпуса, тихие улочки с узкими домами под острыми крышами, антикварные книжные магазины вокруг средневекового района Питерсвейк.

При этом город выглядит очень живым, а не как декорация для туристических фото.

Брюгге, Бельгия — вместо Брюсселя

Настоящий шарм Бельгии многие находят не в Брюсселе. Гораздо более сильное впечатление производят старые города страны.

Например, это Брюгге, который также называют Северной Венецией. Водные каналы прорезают старые кварталы, между ними стоят кирпичные дома со ступенчатыми крышами, а узкие мощеные улицы ведут к маленьким площадям.

Место выглядит так, будто его нарисовали для средневековой сказки.

Берген, Норвегия — вместо Осло

Невозможно думать, что вы побывали в Норвегии, если удалось увидеть только столицу страны Осло.

Настоящим норвежским открытием часто становится Берген. Здесь есть и насыщенная городская жизнь, и природа буквально рядом. Особенно известна старая гавань Брюгген с цветными деревянными постройками, которые входят в список ЮНЕСКО.

Отсюда легко отправиться к фьордам — именно тем пейзажам, ради которых многие люди и летят в Норвегию.

Нафплион, Греция — вместо Афин

Столица Греции Афины часто кажется туристам шумной и перегруженной. А малоизвестный город Нафплион выглядит совсем иначе, хотя когда-то он тоже был столицей страны. Это небольшой город у залива, где можно увидеть терракотовые крыши, узкие улицы и много старинных зданий.

Над городом возвышается крепость Паламиди, а чуть дальше в море стоит остров-крепость Буртзи. И главное — здесь значительно спокойнее, чем на шумных улицах Афин.

