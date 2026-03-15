Не лише столиці: 5 європейських міст, що дивують туристів

В грецькому місті Нафпліон можна побачити справжій дух країни. Фото: Travel off path

Мандрівники зазвичай складають маршрути до відомих європейських столиць: Парижа, Лондона або Амстердама. Проте саме в менш відомих містах ЄС можна побачити автентичну атмосферу. Європейські столиці давно стали візитівками подорожей, але інші міста дарують не менше вражень.

Новини.LIVE з посиланням на Travel off path пропонує ознайомитися з 5 недооціненими європейськими містами, які потрібно відвідати, хоча вони не є столицями.

Брашов, Румунія — замість Бухареста

Бухарест є столицею й основним транспортним хабом країни, але кожному до вподоби його поєднання застарілих трамваїв, масивної соціалістичної забудови та хаотичних районів.

Інакше виглядає Брашов у Трансільванії. Це місто невелике із дуже старовинною атмосферою. Там є середньовічна площа, вузькі бруковані вулички, старі подвір'я, мініатюрні кав'ярні.

Поруч стоїть замок Бран, який вважається прототипом замка Дракулу. Шанувальники жанру жахів зазвичай не пропускають цю зупинку.

Лейден, Нідерланди — замість Амстердама

Амстердам останні роки настільки переповнений туристами, що там дуже складно відчути Голландію. Місто Лейден розташоване зовсім поруч, але атмосфера там інша.

Там теж є каналаи, але без нескінченних черг на човни, старовинні університетські корпуси, тихі вулички з вузькими будинками під гострими дахами, антикварні книгарні навколо середньовічного району Пітерсвейк.

При цьому місто виглядає дуже живим, а не як декорація для туристичних фото.

Брюгге, Бельгія — замість Брюсселя

Справжній шарм Бельгії багато хто знаходить не в Брюсселі. Набагато сильніше враження справляють старі міста країни.

Наприклад, це Брюгге, що також називають Північною Венецією. Водні канали прорізають старі квартали, між ними стоять цегляні будинки зі ступінчастими дахами, а вузькі бруковані вулиці ведуть до маленьких площ.

Місце виглядає так, ніби його намалювали для середньовічної казки.

Берген, Норвегія — замість Осло

Неможливо думати, що ви побували в Норвегії, якщо вдалося побачити лише столицю країни Осло.

Справжнім норвезьким відкриттям часто стає Берген. Тут є і насичене міське життя, і природа буквально поруч. Особливо відома стара гавань Брюгген з кольоровими дерев’яними будівлями, які входять до списку ЮНЕСКО.

Звідси ж легко вирушити до фіордів — саме тих пейзажів, заради яких люди й летять до Норвегії.

Нафпліон, Греція — замість Афін

Столиця Греції Афіни часто здається туристам шумним і перевантаженим. А маловідоме місто Нафпліон виглядає зовсім інакше, хоча колись воно теж було столицею країни. Це невелике місто біля затоки, де можна побачити теракотові дахи, вузькі вулиці та багато старовинних будівель.

Над містом височіє фортеця Паламіді, а трохи далі в морі стоїть острів-фортеця Буртзі. І головне — тут значно спокійніше, ніж на шумних вулицях Афін.

