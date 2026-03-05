Куди поїхати відпочити в Європі — чотири цікаві напрямки без туристів

Невідомі європейські туристичні напрямки. Фото: Traveloffpath. Колаж: Новини.LIVE

Існує група мандрівників, для яких відомі всім туристичні пам’ятки мають мало значення. Вони прагнуть побачити місця, які мало хто відвідує й мало кому відомі.

Новини.LIVE з посиланням на Traveloffpath розказує про чотири справді невідомих європейських напрямки для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Острів Готланд, Швеція

Готланд, Швеція. Фото: Traveloffpath

Шведський острів Готланд у Балтійському морі живе в іншому світі, ніж галасливий багатонаціональний Стокгольм. Готланд славиться суворим ландшафтом, високими берегами, що чергуються з піщаними пляжами, і спокійною середньовічною спадщиною.

Вісбю, внесений до списку ЮНЕСКО, є головним містом і культурним серцем Готланду. Його впізнають за масивними оборонними мурами, які вважають одними з найкраще збережених у Північній Європі, за вуличками, викладеними бруківкою, і за собор, збудований у XII столітті.

Осієк, Хорватія

Осієк, Хорватія. Фото: Traveloffpath

Осієк — це найважливіше місто Славонії, частини Хорватії, яка культурно відрізняється від решти країни. Мандрівники, захоплені Дубровником, зазвичай не відхиляються від узбережжя й не їдуть углиб континенту. У Осієку немає далматинських кам’яниць, вузьких вуличок із бруку й довгих набережних. Замість них — інший тип краси, сформований центральноєвропейською історією, з пішохідними провулками, де стоять австро-угорські будівлі з багатим декором фасадів.

Удіне, Італія

Удіне, Італія. Фото: Traveloffpath

За дві години поїздом від Венеції розташоване місто Удіне. Його центром є площа Пьяцца делла Ліберта — головна площа, оточена аркадами, з прикрашеною колоною, на якій стоїть венеціанський лев з крилами, та невеликою спорудою лоджія дель Ліонелло.

Цю ратушу XV століття у готичному стилі рідко згадують у туристичних буклетах. Вона має фасад з рожевого та білого каменя та зубчастий дах, які збереглися майже без змін. Це одна з найяскравіших будівель, що трапляються в Італії. Серед інших місць, які варто відвідати, — замок Удіне, розташований на пагорбі. З нього видно все місто.

Острів Сааремаа, Естонія

Острів Сааремаа, Естонія. Фото: Traveloffpath

Тим, хто шукає відчуття повної віддаленості, слід сісти на перший пором з Талліна і вирушити до Сааремаа — найбільшого острова країни.

Там узбережжя тягнуться на десятки кілометрів, і жодної людини не видно на горизонті. Поля вкриті травою, серед них стоять замки. Метеоритний кратер Каалі — це місце, куди впав метеорит. У результаті утворилося невелике озеро, оточене густим лісом. Це найважливіша природна пам’ятка Сааремаа.

Що ще цікаво знати українцям

Чи станеться у світі Третя світова війна, спрогнозувати важко, але повномасштабна агресія РФ проти України та збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, здається, підвищують ймовірність нової світової війни. Вона ризикує перетворитися у найбільш руйнівну, оскільки деякі держави мають у своєму арсеналі ядерну зброю.

Тож ми розповідали про країни, в яких можна буде пережити Третю світову війну.

Ще ми писали, яка країна визнана найкомфортнішою для життя. Ця держава вирізняється стабільністю та отримала найвищі оцінки експертів завдяки безпеці, сильній економіці, сучасній інфраструктурі та високим доходам населення.