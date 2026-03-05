Отдых в Европе — четыре интересных направления без туристов

Неизвестные европейские туристические направления. Фото: Traveloffpath. Коллаж: Новини.LIVE

Существует группа путешественников, для которых известные всем туристические достопримечательности имеют мало значения. Они стремятся увидеть места, которые мало кто посещает и мало кому известны.

Новини.LIVE со ссылкой на Traveloffpath рассказывает о четырех действительно неизвестных европейских направлениях для тех, кто не хочет сталкиваться с толпой туристов в 2026 году.

Остров Готланд, Швеция

Готланд, Швеция. Фото: Traveloffpath

Шведский остров Готланд в Балтийском море живет в другом мире, чем шумный многонациональный Стокгольм. Готланд славится суровым ландшафтом, высокими берегами, чередующимися с песчаными пляжами, и спокойным средневековым наследием.

Висбю, внесенный в список ЮНЕСКО, является главным городом и культурным сердцем Готланда. Его узнают по массивным оборонительным стенам, которые считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся в Северной Европе, по улочкам, выложенным брусчаткой, и за собор, построенный в XII веке.

Осиек, Хорватия

Осиек, Хорватия, фото: Traveloffpath

Осиек — это важнейший город Славонии, части Хорватии, которая культурно отличается от остальной страны. Путешественники, захваченные Дубровником, обычно не отклоняются от побережья и не едут вглубь континента. В Осиеке нет далматинских камениц, узких мощеных улочек и длинных набережных. Вместо них — другой тип красоты, сформированный центральноевропейской историей, с пешеходными переулками, где стоят австро-венгерские здания с богатым декором фасадов.

Удине, Италия

Удине, Италия. фото: Traveloffpath

В двух часах езды на поезде от Венеции расположен город Удине. Его центром является площадь Пьяцца делла Либерта — главная площадь, окруженная аркадами, с украшенной колонной, на которой стоит венецианский лев с крыльями, и небольшим сооружением лоджия дель Лионелло.

Эту ратушу XV века в готическом стиле редко упоминают в туристических буклетах. Она имеет фасад из розового и белого камня и зубчатую крышу, которые сохранились почти без изменений. Это одно из самых ярких зданий, встречающихся в Италии. Среди других мест, которые стоит посетить — замок Удине, расположенный на холме. С него виден весь город.

Остров Сааремаа, Эстония

Остров Сааремаа, Эстония, фото: Traveloffpath

Тем, кто ищет ощущение полной удаленности, следует сесть на первый паром из Таллина и отправиться к Сааремаа — самому большому острову страны.

Там побережья тянутся на десятки километров, и ни одного человека не видно на горизонте. Поля покрыты травой, среди них стоят замки. Метеоритный кратер Каали — это место, куда упал метеорит. В результате образовалось небольшое озеро, окруженное густым лесом. Это важнейшая природная достопримечательность Сааремаа.

