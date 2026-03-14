Українка пояснила скільки коштує відпочити на Балі у 2026 році

Українка пояснила скільки коштує відпочити на Балі у 2026 році

Дата публікації: 14 березня 2026 08:00
Острів Балі. Фото: amanda9

Активні мандрівники приїжджають на найпопулярніший острів Індонезії — Балі, заради незабутнього відпочинку. Багатьох цікавить, скільки ж треба мати грошей, щоб відвідати це місце у 2026 році. 

Одна українська туристка у своєму Instagram розповіла скільки грошей вона витратила на Балі за два тижні у відпустці, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як дістатися з Києва на Балі поїздом та літаком

З Києва до острова жінка дісталася за дві доби. Спочатку вона приїхала поїздом до Будапешта, а потім пересіла на літак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Для мене це один з найзручніших варіантів перетину кордону. Ми приїхали вранці, а виліт в нас був ввечері, тож ми зняли номер, щоб трішки відпочити", — розповіла Дана.

За номер в одному із готелів в столиці Угорщини вона заплатила 2 733 гривень, тоді як квитки обійшлися їй майже у 60 000 гривень. 

"Загальний час перельоту близько 15 годин. З пересадкою в Стамбулі — 17. Дуже комфортний переліт: вам видають косметички для гігієни, вас годують, ви можете подивитися фільм. Час у дорозі проходить непомітно", — зазначила українка.

Також дівчина купила туристичну візу, яка коштувала 35 євро (1 773 гривень). 

Скільки коштує відпочинок на Балі

Одна ніч на віллі коштувала 130 доларів (5 720 гривень) з безкоштовними сніданками. Можна також орендувати місце прямісінько біля океану — це коштує 120 доларів за ніч (5 280 гривень). Ціни за інші послуги були такими:

  • Інтернет — 800 гривень.
  • Таксі (байк) — майже 40 гривень за поїздку.
  • Вечеря — від 800 до 2 000 гривень.

Отже, за два проведені тижні на Балі вони витратили 145 000 гривень. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, через бойові дії на Близькому Сході між США, Іраном та Ізраілем, туристи з усього світу не можуть планувати свій відпочинок в ОАЕ. Натомість вони можуть обрати альтернативні варіанти — Іспанію, Єгипет, Туреччину або Грецію.

Раніше ми розповідали, чи є на Балі житло з мінімальними цінами. Наприклад, усього лише 5 доларів на добу туристи сплачують за номер з кондиціонером та власною терасою. Ще ми писали про бюджетні курорти в Єгипті. Відомо, скільки коштує провести там відпустку.

відпустка гроші туризм витрати Балі
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
