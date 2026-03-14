Українка пояснила скільки коштує відпочити на Балі у 2026 році

Активні мандрівники приїжджають на найпопулярніший острів Індонезії — Балі, заради незабутнього відпочинку. Багатьох цікавить, скільки ж треба мати грошей, щоб відвідати це місце у 2026 році.

Одна українська туристка у своєму Instagram розповіла скільки грошей вона витратила на Балі за два тижні у відпустці, передає Новини.LIVE.

З Києва до острова жінка дісталася за дві доби. Спочатку вона приїхала поїздом до Будапешта, а потім пересіла на літак.

"Для мене це один з найзручніших варіантів перетину кордону. Ми приїхали вранці, а виліт в нас був ввечері, тож ми зняли номер, щоб трішки відпочити", — розповіла Дана.

За номер в одному із готелів в столиці Угорщини вона заплатила 2 733 гривень, тоді як квитки обійшлися їй майже у 60 000 гривень.

"Загальний час перельоту близько 15 годин. З пересадкою в Стамбулі — 17. Дуже комфортний переліт: вам видають косметички для гігієни, вас годують, ви можете подивитися фільм. Час у дорозі проходить непомітно", — зазначила українка.

Також дівчина купила туристичну візу, яка коштувала 35 євро (1 773 гривень).

Скільки коштує відпочинок на Балі

Одна ніч на віллі коштувала 130 доларів (5 720 гривень) з безкоштовними сніданками. Можна також орендувати місце прямісінько біля океану — це коштує 120 доларів за ніч (5 280 гривень). Ціни за інші послуги були такими:

Інтернет — 800 гривень.

Таксі (байк) — майже 40 гривень за поїздку.

Вечеря — від 800 до 2 000 гривень.

Отже, за два проведені тижні на Балі вони витратили 145 000 гривень.

