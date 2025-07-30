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Головна Туризм Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів

Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:17
На Балі будують метро — деталі
Проєкт метро в Балі. Фото: Between

На популярному тропічному острові Балі в Індонезії побудують метро за 19 млрд доларів. Будівництво було розпочато минулого року.

Про це пише Daily Mail.

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Повідомляється, що перша лінія залізниці з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Семагі. Її планують завершити у 2028 році.

Друга лінія з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Нуса-Дуа. Її планують відкрити 2031 року. Дві інші лінії з'єднають Кута Сентрал Паркір з Сануром і Ренон з Убудом. Дата завершення їхнього будівництва поки невідома. 

Кожна зі станцій матиме свою стилістику. Деякі з них будуть присвячені природі, інші — сфері здоров'я, треті — розвагам.

Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів - фото 1
Майбутнє метро на Балі. Фото: Between
Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів - фото 2
Карта метро на Балі. Фото: Between

Проїзний на тиждень вартуватиме від 35 до 45 доларів. Пасажири зможуть користуватися зв'язком та інтернетом, адже вздовж тунелів буде прокладене оптоволокно.

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метро подорож туризм залізниця Балі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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