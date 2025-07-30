На Балі будують метро — деталі

Проєкт метро в Балі. Фото: Between

На популярному тропічному острові Балі в Індонезії побудують метро за 19 млрд доларів. Будівництво було розпочато минулого року.

Про це пише Daily Mail.

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Повідомляється, що перша лінія залізниці з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Семагі. Її планують завершити у 2028 році.

Друга лінія з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Нуса-Дуа. Її планують відкрити 2031 року. Дві інші лінії з'єднають Кута Сентрал Паркір з Сануром і Ренон з Убудом. Дата завершення їхнього будівництва поки невідома.

Кожна зі станцій матиме свою стилістику. Деякі з них будуть присвячені природі, інші — сфері здоров'я, треті — розвагам.

Майбутнє метро на Балі. Фото: Between

Карта метро на Балі. Фото: Between

Проїзний на тиждень вартуватиме від 35 до 45 доларів. Пасажири зможуть користуватися зв'язком та інтернетом, адже вздовж тунелів буде прокладене оптоволокно.

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