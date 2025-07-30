На Балі будують метро — деталі

Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів
На популярному тропічному острові Балі в Індонезії побудують метро за 19 млрд доларів. Будівництво було розпочато минулого року.
Про це пише Daily Mail.
Метро на Балі
Повідомляється, що перша лінія залізниці з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Семагі. Її планують завершити у 2028 році.
Друга лінія з'єднає міжнародний аеропорт Нгурах-Рай з Нуса-Дуа. Її планують відкрити 2031 року. Дві інші лінії з'єднають Кута Сентрал Паркір з Сануром і Ренон з Убудом. Дата завершення їхнього будівництва поки невідома.
Кожна зі станцій матиме свою стилістику. Деякі з них будуть присвячені природі, інші — сфері здоров'я, треті — розвагам.
Проїзний на тиждень вартуватиме від 35 до 45 доларів. Пасажири зможуть користуватися зв'язком та інтернетом, адже вздовж тунелів буде прокладене оптоволокно.
Нагадаємо, експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.
Читайте Новини.LIVE!