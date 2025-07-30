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Главная Туризм Известный курорт запустит метро за почти 20 млрд долларов

Известный курорт запустит метро за почти 20 млрд долларов

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 21:17
На Бали строят метро - детали
Проект метро в Бали. Фото: Between

На популярном тропическом острове Бали в Индонезии построят метро за 19 млрд долларов. Строительство было начато в прошлом году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сообщается, что первая линия железной дороги соединит международный аэропорт Нгурах-Рай с Семаги. Ее планируют завершить в 2028 году.

Вторая линия соединит международный аэропорт Нгурах-Рай с Нуса-Дуа. Ее планируют открыть в 2031 году. Две другие линии соединят Кута Сентрал Паркир с Сануром и Ренон с Убудом. Дата завершения их строительства пока неизвестна.

Каждая из станций будет иметь свою стилистику. Некоторые из них будут посвящены природе, другие — сфере здоровья, третьи — развлечениям.

Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів - фото 1
Будущее метро на Бали. Фото: Between
Відомий курорт запустить метро за майже 20 млрд доларів - фото 2
Карта метро на Бали. Фото: Between

Проездной на неделю будет стоить от 35 до 45 долларов. Пассажиры смогут пользоваться связью и интернетом, ведь вдоль тоннелей будет проложено оптоволокно.

Напомним, эксперт рассказала, почему опасно в самолет надевать босоножки. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.

метро путешествие туризм железная дорога Бали
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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