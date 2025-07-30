На Бали строят метро - детали

Известный курорт запустит метро за почти 20 млрд долларов
На популярном тропическом острове Бали в Индонезии построят метро за 19 млрд долларов. Строительство было начато в прошлом году.
Об этом пишет Daily Mail.
Метро на Бали
Сообщается, что первая линия железной дороги соединит международный аэропорт Нгурах-Рай с Семаги. Ее планируют завершить в 2028 году.
Вторая линия соединит международный аэропорт Нгурах-Рай с Нуса-Дуа. Ее планируют открыть в 2031 году. Две другие линии соединят Кута Сентрал Паркир с Сануром и Ренон с Убудом. Дата завершения их строительства пока неизвестна.
Каждая из станций будет иметь свою стилистику. Некоторые из них будут посвящены природе, другие — сфере здоровья, третьи — развлечениям.
Проездной на неделю будет стоить от 35 до 45 долларов. Пассажиры смогут пользоваться связью и интернетом, ведь вдоль тоннелей будет проложено оптоволокно.
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