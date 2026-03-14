Украинка объяснила сколько стоит отдохнуть на Бали в 2026 году

Активные путешественники приезжают на самый популярный остров Индонезии — Бали, ради незабываемого отдыха. Многие задаются вопросом: сколько денег нужно в 2026 году, чтобы провести здесь отпуск.

Одна украинская туристка в своем Instagram рассказала сколько денег она потратила на Бали за две недели в отпуске, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как добраться из Киева на Бали поездом и самолетом

Из Киева до острова женщина добралась за двое суток. Сначала она приехала поездом в Будапешт, а затем пересела на самолет.

"Для меня это один из самых удобных вариантов пересечения границы. Мы приехали утром, а вылет у нас был вечером, поэтому мы сняли номер, чтобы немного отдохнуть", — рассказала Дана.

За номер в одном из отелей в столице Венгрии она заплатила 2 733 гривен, тогда как билеты обошлись ей почти в 60 000 гривен.

"Общее время перелета около 15 часов. С пересадкой в Стамбуле — 17. Очень комфортный перелет: вам выдают косметички для гигиены, вас кормят, вы можете посмотреть фильм. Время в пути проходит незаметно", — отметила украинка.

Также девушка купила туристическую визу, которая стоила 35 евро (1 773 гривен).

Сколько стоит отдых на Бали

Одна ночь на вилле стоила 130 долларов (5 720 гривен) с бесплатными завтраками. Можно также арендовать место прямо у океана — это стоит 120 долларов за ночь (5 280 гривен). Цены за другие услуги были такими:

Интернет — 800 гривен.

Такси (байк) — почти 40 гривен за поездку.

Ужин — от 800 до 2 000 гривен.

Итак, за две проведенные недели на Бали они потратили 145 000 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, из-за боевых действий на Ближнем Востоке между США, Ираном и Израилем, туристы со всего мира не могут планировать свой отдых в ОАЭ. Вместо этого они могут выбрать альтернативные варианты — Испанию, Египет, Турцию или Грецию.

Ранее мы рассказывали, есть ли на Бали жилье с минимальными ценами. Например, всего лишь 5 долларов в сутки туристы платят за номер с кондиционером и собственной террасой. Еще мы писали о бюджетных курортах в Египте. Известно, сколько стоит провести там отпуск.