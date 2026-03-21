Бюджетный отдых в Болгарии: цена за неделю в отеле "все включено"

Побережье Болгарии, куда украинцы могут поехать на отдых. Фото: Tripadvisor

В этом весеннем сезоне Болгария стала одним из тех туристических направлений, где можно бюджетно отдохнуть. При этом — за относительно небольшие деньги. Важно, что туда надо ехать до наступления высокого сезона, то есть, до конца мая — начала июня.

О доступных болгарских курортах по системе "все включено" рассказала туроператор Татьяна Иващук в комментарии Новини.LIVE.

Почему отдыхать весной выгоднее

В 2026 году трудно выбрать направление, где качественный сервис сочетается с ценами ниже среднего. В марте-мае туристов значительно меньше, чем в высокий сезон, а администрации отелей выставляют тарифы на 20-40 % ниже летних. Для граждан Украины целесообразнее всего ехать в страны Южной или Юго-Восточной Европы: именно здесь модель "все включено" представлена наиболее широко.

И не в последнюю очередь это касается Болгарии и ее золотистых пляжей, где формат All Inclusive не требует баснословных денег.

Болгарские курорты, по словам туроператора, весной предлагают выгодные скидки к началу высокого сезона. Самыми доступными до сих пор остаются побережья топовых курортов — Солнечный Берег и Золотые Пески.

"За неделю отдыха в четырехзвездочном отеле придется заплатить до 600 евро за человека. Весной море еще прохладное, поэтому понежиться под солнцем или искупаться не получится. Однако можно заменить пляж оздоровлением и семейными развлечениями", — пояснила эксперт.

Самые доступные предложения в Болгарии

Предложения от турагентств подтверждают ее слова. Можно даже найти отели еще дешевле. Например, самые доступные варианты отдыха в Болгарии, включая проезд автобусом, на 7 дней составляет всего 26 304 гривен на двух человек, то есть примерно 520 евро.

Самые дешевые предложения отдыха в Болгарии. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали о том, что Испания в последнее время ужесточает правила для туристов. Теперь под запретами не только алкогольные излишества, но и вейпы, определенная одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.

Курить вейпы теперь нельзя почти всюду — это и пляжи, и террасы кафе, и просто открытые просторы. Штраф составляет от 30 евро в первый раз до 2 тысяч за повторное нарушение.

Также в туристических советах Министерства иностранных дел Испании записано: "В некоторых частях Испании пребывание на улице только в бикини или плавательных шортах нарушает закон. Вас оштрафуют, если увидят в купальнике вне пляжей — на набережной или улицах поблизости".

Частые вопросы

Какой срок действия загранпаспорта нужен для въезда в Болгарию?

С 1 января 2025 года Болгария стала полноправным участником Шенгенской зоны. Граждане Украины теперь имеют право находиться на территории Болгарии без визы в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода, в соответствии с правилами Шенгена.

Для въезда нужно предъявить биометрический загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее полугода с момента пересечения границы. Также необходимо иметь медицинскую страховку и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Нужна ли виза в Болгарию для украинцев?

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в Болгарию не нужна. Благодаря безвизовому режиму украинцы могут находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней.

Это правило действует как для туристических, так и для краткосрочных деловых поездок.