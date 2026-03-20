Штрафы до 2000 евро за вейпы и сандалии: правила для туристов в Испании

Отдыхающие на испанском пляже. Фото: Mirror

Испания в последнее время ужесточает правила для туристов. Теперь под запретами не только алкогольные выходки, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.

Сейчас туристам придется внимательнее следить за тем, что они делают и как выглядят, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Запрет вейпов, сигарет и обнаженных торсов

Курить вейпы теперь нельзя почти везде — это и пляжи, и террасы кафе, и просто открытые пространства. Причем под запрет попадает вообще все: сигареты, электронки, кальяны.

Штраф составляет от 30 евро на первый раз до 2 тысяч за повторное нарушение.

Также испанцы очень не любят, когда в городах или даже в некоторых курортных зонах туристы ходят в купальниках или с голым торсом вне пляжа.

В туристических советах Министерства иностранных дел Испании записано: "В частях Испании пребывание на улице только в бикини или плавательных шортах нарушает закон. Быть без одежды также запрещено в некоторых районах Испании. Вас оштрафуют, если вас увидят в купальнике на набережной или улицах поблизости".

Странные ограничения на пляжах

Есть еще правила, которые выглядят немного странно — например, ограничения на "занимание" лежаков или долгое пребывание без движения.

На курорте вблизи Валенсии двух британских пенсионеров оштрафовали на 300 фунтов стерлингов за то, что они зарезервировали шезлонги, разложив полотенца до 8 утра, чтобы обеспечить себе место на лучшем пляже.

Ограничения на обувь

Когда вы берете автомобиль в аренду в Испании, следует тщательно выбрать обувь. Если днем температура быстро растет и вы планируете спокойную поездку вдоль побережья, соблазн обуть шлепанцы или сандалии появляется почти сразу, но такой выбор влечет за собой риск получить серьезный штраф.

Испанские правила дорожного движения требуют, чтобы обувь позволяла четко нажимать педали. Эта норма исключает шлепанцы, сандалии, обувь на высоком каблуке, платформе, а также управление автомобилем босыми ногами.

Если полицейский установит, что вы не держите транспортное средство под полным контролем, вас оштрафуют на сумму от 80 до 200 евро.

Частые вопросы

Что нужно украинцам для въезда в Испанию в марте 2026 года?

Для въезда в Испанию необходимо иметь биометрический загранпаспорт, действительный более 180 дней с даты въезда и страховку.

Как туристы, украинцы могут находиться в Испании 90 дней в полугодии. Въездные визы необходимы для владельцев обычных (небиометрических) загранпаспортов, внутренних паспортов или детей со свидетельствами о рождении. Эти визы оформляются в испанских дипломатических учреждениях.

Как добраться из Украины в Испанию?

Несмотря на закрытое небо, украинцы могут достаточно легко добраться в Испанию из аэропортов ближайших к Украине стран-соседей.

Например, большое количество рейсов регулярно отправляется из столицы Молдовы Кишинева или из румынского города Яссы. Также до испанских курортов можно легко добраться рейсами бюджетных авиакомпаний Vueling, Ryanair или Wizz Air из Польши, Венгрии или Словакии.