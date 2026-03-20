Штрафи до 2000 євро за вейпи та сандалії: правила для туристів в Іспанії

Відпочиваючі на іспанському пляжі. Фото: Mirror

Іспанія останнім часом посилює правила для туристів. Тепер під заборонами не лише алкогольні витівки, а й вейпи, одяг і навіть поведінка на пляжі. За порушення можуть виписати штраф до 2 тисяч євро.

Наразі туристам доведеться уважніше стежити за тим, що вони роблять і як виглядають, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Заборона вейпів, сигарет та оголених торсів

Курити вейпи тепер не можна майже всюди — це і пляжі, і тераси кафе, і просто відкриті простори. Причому під заборону потрапляє взагалі все: сигарети, електронки, кальяни.

Штраф складає від 30 євро на перший раз до 2 тисяч за повторне порушення.

Також іспанці дуже не люблять, коли в містах чи навіть у деяких курортних зонах туристи ходять у купальниках або з голим торсом поза пляжем.

У туристичних порадах Міністерства закордонних справ Іспанії записано: "У частинах Іспанії перебування на вулиці лише в бікіні або плавальних шортах порушує закон. Бути без одягу також заборонено в деяких районах Іспанії. Вас оштрафують, якщо вас побачать у купальнику на набережній або вулицях поблизу".

Дивні обмеження на пляжах

Є ще правила, які виглядають трохи дивно — наприклад, обмеження на "займання" лежаків або довге перебування без руху. На курорті поблизу Валенсії двох британських пенсіонерів оштрафували на 300 фунтів стерлінгів за те, що вони зарезервували шезлонги, розклавши рушники до 8 ранку, щоб забезпечити собі місце на найкращому пляжі.

Обмеження щодо взуття

Коли ви берете автомобіль в оренду в Іспанії, слід ретельно вибрати взуття. Якщо вдень температура швидко зростає і ви плануєте спокійну поїздку вздовж узбережжя, спокуса взути шльопанці або сандалі з’являється майже одразу, але такий вибір тягне за собою ризик отримати серйозний штраф.

Іспанські правила дорожнього руху вимагають, щоб взуття дозволяло чітко натискати педалі. Ця норма виключає шльопанці, сандалі, взуття на високому каблуці, платформі, а також керування автомобілем босими ногами.

Якщо поліцейський встановить, що ви не тримаєте транспортний засіб під повним контролем, вас оштрафують на суму від 80 до 200 євро.

Часті питання

Що потрібно українцям для в’їзду в Іспанію у березні 2026?

Для в'їзду в Іспанію необхідно мати біометричний закордонний паспорт, дійсний більше ніж 180 днів із дати в’їзду та страховка.

Як туристи, українці можуть перебувати в Іспанії 90 днів у півріччі. В’їзні візи необхідні для власників звичайних (небіометричних) закордонних паспортів, внутрішніх паспортів або дітей зі свідоцтвами про народження. Ці візи оформляються в іспанських дипломатичних установах.

Як дістатися з України до Іспанії?

Попри закрите небо, українці можуть досить легко дістатися до Іспанії з аеропортів найближчих до України країн-сусідів.

Наприклад, велика кількість рейсів регулярно відправляється зі столиці Молдови Кишинева чи з румунського міста Ясси. Також до іспанських курортів можна легко дістатися рейсами бюджетних авіакомпаній Vueling, Ryanair або Wizz Air з Польщі, Угорщини чи Словаччини.