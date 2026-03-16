Не лише Стамбул і Анталія: ще два напрямки Туреччини, які дивують туристів

Узбережжя Бодруму в Туреччині. Фото: Anadolu Ajansı

Кожного року мільйони туристів прямують у Туреччину за звичним маршрутом: Стамбул, Анталія, узбережжя та готелі "все включено". Вони навіть не уявляють, що в країні є місця з набагато давнішою історією та зовсім іншою атмосферою. Один із прикладів — Каппадокія з печерними містами, інший — Бодрум, стародавній порт на Егейському морі, де раніше розташовувалося одне з семи чудес світу.

Кухня Каппадокії

Каппадокія дивує навіть їжею. Місцева кулінарія тут тісно переплетена з давніми анатолійськими традиціями та старими техніками приготування, які використовують глину.

Наприклад, відомий тесті-кебаб готують у закритому глиняному горщику — страва повільно тушкується, а перед подачею посудину розбивають. Ще одна класика — маленькі пельмені манти, у яких легко відчути і вплив Центральної Азії, і місцеві інгредієнти.

Ресторани теж намагаються підкреслити цю атмосферу. У Seten подають традиційні страви прямо в печерному приміщенні, а поруч є винний погріб, вирубаний у скелі. У Happena роблять ставку на панораму долини та регіональні рецепти.

Аромати з історією

У Каппадокії ремесла часто мають несподіване коріння. Наприклад, парфумерія. Під час майстер-класів із виготовлення ароматів у Highlights in Cappadocy розповідають, що традиція походить ще з османських часів. Тоді запахи мали символічне значення: очищення, гостинність, повага до гостя.

Аромати використовували у мечетях та хаммамах — вони символізували духовну чистоту.

Місто одного з чудес світу

Якщо Каппадокія буквально вирізана в землі, то Бодрум знаходиться у моря. Колись це місто називалося Галікарнас. Воно стоїть на узбережжі Егейського моря і має понад 3500 років історії. Тут народився Геродот — історик, якого часто називають батьком історії.

Задовго до сучасних яхт і білих вілл Бодрум був важливим портом стародавнього регіону Карія.



Галікарнас відомий ще й тим, що тут стояв Мавзолей — одне із семи чудес античного світу.

Його звели приблизно у 353 році до н.е. для правителя Карії Мавсола. Архітектура поєднувала грецькі, єгипетські та лікійські елементи, а сама споруда була настільки відомою, що слово "мавзолей" походить саме від його імені.

Пізніше землетруси зруйнували будівлю, а частину каменю використали для іншої споруди. Так з’явився Бодрумський замок Святого Петра, який звели лицарі-госпітальєри у XV столітті. Сьогодні тут працює Музей підводної археології, де зберігаються знахідки з корабельних аварій і артефакти давньої середземноморської торгівлі.

Чи потрібна віза в Туреччину для українців

Станом на березень 2026 року громадянам України віза в Туреччину не потрібна. Завдяки безвізовому режиму українці можуть перебувати в країні до 90 днів упродовж 180 днів.

Це правило діє як для туристичних, так і для короткострокових ділових поїздок.

Який термін дії закордонного паспорта потрібен для виїзду в Туреччину

За правилами Міграційної служби Республіки Туреччина паспорт повинен бути дійсний ще 60 днів до припинення безвізового режиму, тобто 150 днів для громадян Украіни на момент в’їзду.

Також Міграційна служба Республіки Туреччина повідомляє, що Туреччина приймає українських туристів з ID картами, паспортами старого зразка, біометричними, подовженими та виданими на дівоче прізвище.